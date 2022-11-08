Команда Довженко-Центру не пустила новопризначену директорку на робоче місце

Виконувачка обов’язків Довженко-Центру Юлія Каждан у супроводі заступника голови Держкіно Максима Александрова прийшли до Національного центру Олександра Довженка. Проте, представники Довженко-Центру не пустили її на робоче місце, повідомляє "Суспільне".

"Немає підстав вас пускати. Це не ваше робоче місце", – заявила від імені колег програмна менеджерка Довженко-Центру Маріанна Танська.

Раніше Юлія Каждан повідомила журналістам, що не приїздила одразу після призначення в Довженко-Центр через те, що "ще не проведена по реєстрах".

На питання журналістів, чи проведена тепер пані Юлія по реєстрах, отримали відповідь, що це мав зробити сам Центр. Адже наказ про призначення він отримав ще 2 листопада.

Команда "Довженко-Центру" не пустила Юлію Каждан до будівлі. Фото: Ірина Сорока/"Суспільне"

Максим Александров закликав до конструктиву та кілька разів повторив, що команда "Довженко-Центру" мала би пропустити Юлію Каждан до будівлі, аби зрештою дізнатися, хто мав зареєструвати нову в.о. гендиректори.

"Якщо ви не мали досвіду роботи в інституціях, що займаються спадщиною, і не маєте досвіду роботи кризового менеджменту от саме в таких інституціях, то, власне, як саме ви бачите тут свою місію?", – запитала у Каждан мистецтвознавиця Центру Марина Скирда. На що отримала відповідь, що згідно з наказом Держкіно, у її обов'язки входить лише зробити фінансовий та юридичний аналіз установи до 31 грудня 2022 року – це кінцевий термін повноважень Каждан. А гіпноз і кінологія – лише її хоббі.

Команда "Довженко-Центру" не пустила Юлію Каждан до будівлі. Фото: Ірина Сорока/Суспільне

Супутник Каждан запевнив присутніх, що Держкіно не планує переносити і відділяти колекцію фільмів від Довженко-Центру. Що розходиться з попередніми заявами Держкіно.

Що відомо про реорганізацію Довженко-Центру

Міністерство культури завершило передачу Національного центру імені Довженка в управління Держкіно влітку цього року. 16 серпня Держкіно видало указ про реорганізацію Центру – його розділення на кілька нових юридичних осіб.

У "Довженко-Центрі" заявили, що це рішення означає ліквідацію національного кіноархіву та знищення цілісної інституції. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики рекомендував уряду скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру. Петицію проти реорганізацію Центру до уряду підписало понад 25 тисяч людей. Проте Уряд це проігнорував, а Держкіно звільнило з посади директорки обрану на конкурсі Олену Гончарук. Та призначило виконувати обов'язки директорки Юлію Кудерчук. Колектив вважає таку поведінку органу управління рейдерським захопленням і заявив, що ігноруватиме подальші вказівки Держкіно. Довженко-Центр також подав до суду позов проти Держкіно.