Команда Довженко-Центру не пустила новопризначену директорку на робоче місце

Виконувачка обов’язків Довженко-Центру Юлія Каждан у супроводі заступника голови Держкіно Максима Александрова прийшли до Національного центру Олександра Довженка. Проте, представники Довженко-Центру не пустили її на робоче місце, повідомляє "Суспільне".

"Немає підстав вас пускати. Це не ваше робоче місце", – заявила від імені колег програмна менеджерка Довженко-Центру Маріанна Танська.

Раніше Юлія Каждан повідомила журналістам, що не приїздила одразу після призначення в Довженко-Центр через те, що "ще не проведена по реєстрах".

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На питання журналістів, чи проведена тепер пані Юлія по реєстрах, отримали відповідь, що це мав зробити сам Центр. Адже наказ про призначення він отримав ще 2 листопада.

Команда "Довженко-Центру" не пустила Юлію Каждан до будівлі. Фото: Ірина Сорока/"Суспільне"

Максим Александров закликав до конструктиву та кілька разів повторив, що команда "Довженко-Центру" мала би пропустити Юлію Каждан до будівлі, аби зрештою дізнатися, хто мав зареєструвати нову в.о. гендиректори.

"Якщо ви не мали досвіду роботи в інституціях, що займаються спадщиною, і не маєте досвіду роботи кризового менеджменту от саме в таких інституціях, то, власне, як саме ви бачите тут свою місію?", – запитала у Каждан мистецтвознавиця Центру Марина Скирда. На що отримала відповідь, що згідно з наказом Держкіно, у її обов'язки входить лише зробити фінансовий та юридичний аналіз установи до 31 грудня 2022 року – це кінцевий термін повноважень Каждан. А гіпноз і кінологія – лише її хоббі.

Команда "Довженко-Центру" не пустила Юлію Каждан до будівлі. Фото: Ірина Сорока/Суспільне

Супутник Каждан запевнив присутніх, що Держкіно не планує переносити і відділяти колекцію фільмів від Довженко-Центру. Що розходиться з попередніми заявами Держкіно.

Що відомо про реорганізацію Довженко-Центру

Міністерство культури завершило передачу Національного центру імені Довженка в управління Держкіно влітку цього року. 16 серпня Держкіно видало указ про реорганізацію Центру – його розділення на кілька нових юридичних осіб.

У "Довженко-Центрі" заявили, що це рішення означає ліквідацію національного кіноархіву та знищення цілісної інституції. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики рекомендував уряду скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру. Петицію проти реорганізацію Центру до уряду підписало понад 25 тисяч людей. Проте Уряд це проігнорував, а Держкіно звільнило з посади директорки обрану на конкурсі Олену Гончарук. Та призначило виконувати обов'язки директорки Юлію Кудерчук. Колектив вважає таку поведінку органу управління рейдерським захопленням і заявив, що ігноруватиме подальші вказівки Держкіно. Довженко-Центр також подав до суду позов проти Держкіно.