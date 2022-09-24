"Зализуємо рани і в стрій": парамедикиня Пташка опублікувала перший допис після звільнення з полону

Яна Осадча журналіст
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24 вересня 2022

Парамедикиня Катерина Поліщук (Пташка), яку разом з понад 200 іншими українськими захисниками Маріуполя звільнили з полону, опублікувала перший після повернення в Україну допис і фото у соціальній мережі.

"Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!", – написала вона на своїй сторінці в Іnstagram і додала фото на фоні українського прапору.

У сторіз Катерина подякувала всім за привітання, теплі слова і за волю.

"Зализуємо рани і в стрій. Якщо я перестану посміхатися, я вмерла. Я в Україні, ми зробили це разом. Але це все лише початок", – зазначила вона.

Перше фото, яке Пташка опублікувала у соцмережі після звільнення

Нагадаємо, Катерина Поліщук з позивним "Пташка" знаходилася на  маріупольському заводі "Азовсталь" під час облоги росіян. Запис з заводу, де вона співає повстанську пісню, викликав широкий резонанс.

Після з’явилося відео з допиту Пташки у полоні, де вона відповідала на питання українською мовою, і заявила, що поїхала б в Маріуполь знову, щоб надавати допомогу людям.

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