Бенксі показав, як створював графіті в Україні. ВІДЕО

Тетяна Пушнова, редакторка УП.Культура
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17 листопада 2022

Британська зірка стріт-арту продовжує радувати українців підтвердженнями свого візиту.

На цей раз Бенксі розмістив у себе на сторінці в Instagram відео, як він наносить роботи на стіни зруйнованих будинків Київщини.

Музичним супроводом до відео він вибрав виконання твору "Червона рута" Володимира Івасюка двома жінками на бандурі. Музикантки теж з’являються на відео.

У відео також звучить сирена повітряної тривоги. У ролику мешканці Київщини та столиці розповідають про події війни та коментують роботи художника. Дехто не стримує обурення.

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Допис, поширений Banksy (@banksy)

Перші роботи Бенксі помітили на Майдані Незалежності в Києві та в Бородянці його фанати. Згодом художник і сам підтвердив авторство 7 робіт в Києві, Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

Бенксі – псевдоним художника, чи групи художників, які малюють свої трафаретні графіті по всьому світу. Це іронічні малюнки, для яких Бенксі спочатку створює копірку. Щоб швидше можна було нанести твір на стіну і у разі чого втекти від поліції.

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