Окупанти розграбували картинну галерею Гавдзинського у Новій Каховці

Росіяни розграбували картинну галерею імені Альбіна Гавдзинського у тимчасово окупованій Новій Каховці після оголошення "евакуації населення" через можливий контрнаступ Збройних сил на Херсонщині.

Звістка про мародерство з боку росіян з'явилася 1 листопада, повідомляє Новокаховська міська рада у Facebook.

За даними міськради, загарбники масово вивозили з галереї твори живопису, графіки та скульптури.

"Цей акт мародерства став продовженням масових грабунків російськими окупантами закладів культури, медицини та інших установ міста Херсон та Херсонської області після об’явлення окупаційною владою евакуації населення через ймовірний контрнаступ Збройних сил України", – пояснює місцева влада.

Фото: Новокаховська міська рада

Крім того, інформацію підтвердив й чинний міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, пише "Суспільне".

"Вивозять із галереї всі експонати, які є. Під'їхала вантажівка, і почали все виносити – це містяни побачили, але близько людей не пускали. Там зберігалося понад тисячу творів мистецтва, і серед них 297 картин, які заслужений художник України Альбін Гавдзинський подарував Новій Каховці", – наголосив Коваленко.

Внаслідок незаконного вивезення об'єктів українського культурного надбання Виконавчий комітет Новокаховської міськради готує офіційне звернення до відповідних правоохоронних органів за фактом мародерства з боку окупантів.

Фото: Новокаховська міська рада

Про галерею

Картинна галерея імені українського художника, пейзажиста і майстра жанрового живопису Альбіна Гавдзинського заснована 4 листопада 1967 року як художній відділ Херсонського краєзнавчого музею. Художні фонди галереї нараховували понад 1200 експонатів, серед яких унікальна колекція з 297 творів живопису та графіки Гавдзинського, колекція офортів народного художника України Василя Мироненка, колекція ілюстрацій народного художника України Валентина Литвиненка та інших.

Галерею назвали ім'ям Гавдзинського у 2003 році. Він – заслужений художник України та почесний громадянин Нової Каховки.

Фото: Новокаховська міська рада

"Заклад був справжньою візитівкою Нової Каховки. В картинній галереї постійно проходили виставки творів з фондів галереї, пересувні виставки, персональні виставки художників і майстрів декоративно-прикладного мистецтва Херсонщини та інших регіонів України, виставки самодіяльних художників, виставки дитячої творчості, зустрічі та творчі вечори", – наголошують у Новокаховській міській раді.

Нагадаємо, російські окупанти і раніше грабували українські культурні установи. Наприклад, у Запорізькій області загарбники розграбували музей-заповідник, вкравши навіть старовинний унітаз.