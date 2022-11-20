Стали відомі переможці премії "Кримський інжир"

Тетяна Пушнова, редакторка УП.Культура
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20 листопада 2022

В Україні вчетверте відбувся українсько-кримськотатарський літературний конкурс "Кримський інжир".

Переможців оголосили онлайн. 

У церемонії взяли участь відомі українські та кримськотатарські письменники, журналісти та активісти, зокрема, директор "Кримського дому", актор Ахтем Сейтаблаєв, який зараз воює в ЗСУ, а також відомий американський історик Тімоті Снайдер

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Ось список переможців "Кримського інжиру":

  • Юлія Ілюха перемогла у номінації "Проза українською мовою про Крим" з твором "Трамонтана";
  • Хатідже Велішаєва перемогла в номінації "Проза кримськотатарською мовою" з твором "Нурузан";
 Тімоті Снайдер взяв участь у церемонії нагородження переможців "Кримського інжиру". Фото: Qırım İnciri
  • Валерія Сєргєєва перемогла в номінації "Поезія українською мовою про Крим" з "Відмикаєш вертеп із Сокиринців" та інші вірші;
  • Cєїт-Яг̛ я Казаков з твором "Menim altın beşigim" переміг в номінації "Поезія кримськотатарською мовою";
  • Діляра Ібрагімова, Сусанна Джемілєва взяли перемогу в номінації "Дитяча література" за твір "Къашыкъкойлю Париж къызлары я да Парижни корьмек ве…";
  • Айше Джемілєва переклала Григора Тютюнника "Оддавали Катрю" ("Катрянынъ тою") і перемогла в номінації "Переклад з української на кримськотатарську";
 Ахтем Сейтаблаєв також взяв участь в онлайн-церемонії. Фото: Qırım İnciri
  • Інеса Доленник переклала Аліє Кендже-Алі "Сандыкъ къая" ("Сандик-кая") і перемогла в номінації;
  • Політв'язні кримські татари Наріман Джелял, Сервер Мустафаєв і Ахтем Асан стали лауреатами у спеціальній номінації літературної премії "Кримський інжир" – "Слова свободи";
  • Шерʼян Алі отримав спеціальний приз за внесок у розвиток кримськотатарської літератури.
 Фото: Qırım İnciri

Ідея створення Премії "Кримський інжир" належить колишньому директору "Кримського дому" Аліму Алієву. Нині він, а також письменники Андрій Курков, Іван Андрусяк, письменниці Катерина Калитко, Анастасія Левкова, філолог Бекір Мамутов, літературознавичця Джемілє Сулейманова, дослідник кримсько-татарської літератури Шевкет Юнусов входять до журі конкурсу.

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