Стали відомі переможці премії "Кримський інжир"

Тетяна Пушнова, редакторка УП.Культура
3367
20 листопада 2022

В Україні вчетверте відбувся українсько-кримськотатарський літературний конкурс "Кримський інжир".

Переможців оголосили онлайн. 

У церемонії взяли участь відомі українські та кримсько-татарські письменники, журналісти та активісти, зокрема, директор "Кримського дому", актор Ахтем Сейтаблаєв, який зараз воює в ЗСУ, а також відомий американський історик Тімоті Снайдер. 

Ось список переможців "Кримського інжиру":

  • Юлія Ілюха перемогла у номінації "Проза українською мовою про Крим" з твором "Трамонтана";
  • Хатідже Велішаєва перемогла в номінації "Проза кримськотатарською мовою" з твором "Нурузан";
 Тімоті Снайдер взяв участь у церемонії нагородження переможців "Кримського інжиру". Фото: Qırım İnciri
  • Валерія Сєргєєва перемогла в номінації "Поезія українською мовою про Крим" з "Відмикаєш вертеп із Сокиринців" та інші вірші;
  • Cєїт-Яг̛ я Казаков з твором "Menim altın beşigim" переміг в номінації "Поезія кримськотатарською мовою";
  • Діляра Ібрагімова, Сусанна Джемілєва взяли перемогу в номінації "Дитяча література" за твір "Къашыкъкойлю Париж къызлары я да Парижни корьмек ве…";
  • Айше Джемілєва переклала Григора Тютюнника "Оддавали Катрю" ("Катрянынъ тою") і перемогла в номінації "Переклад з української на кримськотатарську";
 Ахтем Сейтаблаєв також взяв участь в онлайн-церемонії. Фото: Qırım İnciri
  • Інеса Доленник переклала Аліє Кендже-Алі "Сандыкъ къая" ("Сандик-кая") і перемогла в номінації;
  • Політв'язні кримські татари Наріман Джелял, Сервер Мустафаєв і Ахтем Асан стали лауреатами у спеціальній номінації літературної премії "Кримський інжир" – "Слова свободи";
  • Шерʼян Алі отримав спеціальний приз за внесок у розвиток кримськотатарської літератури.
 Фото: Qırım İnciri

Ідея створення Премії "Кримський інжир" належить колишньому директору "Кримського дому" Аліму Алієву. Нині він, а також письменники Андрій Курков, Іван Андрусяк, письменниці Катерина Калитко, Анастасія Левкова, філолог Бекір Мамутов, літературознавичця Джемілє Сулейманова, дослідник кримсько-татарської літератури Шевкет Юнусов входять до журі конкурсу.

Читайте також: Андрухович отримав німецьку Премію Гейне-2022 від Дюссельдорфа


Реклама:


 2955
Суспільство

Що ви знаєте про українські революції? ТЕСТ

Яна Осадча
 11030
КУЛЬТУРА

Залишити як є чи передати до музею: що робити з творами Бенксі на Київщині?

Ганна Щокань, журналіст УП.Культура
 17151
КУЛЬТУРА

Заряджена гармата у Кремлі, загублений дзвін та інша спадщина Мазепи, яку привласнила Росія. ПОДКАСТ

Українська правда. Життя

Головне на сайті


Суспільство

Що ви знаєте про українські революції? ТЕСТ

Яна Осадча
У Тайвані померла 18-річна панда, яку подарував Китай
Дітям загиблих військових збирають кошти на подарунки до Миколая: як долучитися
Виміряти цукор або тиск: які послуги хворі на діабет можуть отримати у сімейного лікаря безкоштовно
Пронести не вдасться: українцям нагадали, які речі не можна брати у потяг
Стали відомі переможці премії "Кримський інжир"
КУЛЬТУРА

Залишити як є чи передати до музею: що робити з творами Бенксі на Київщині?

Ганна Щокань, журналіст УП.Культура
КУЛЬТУРА

Заряджена гармата у Кремлі, загублений дзвін та інша спадщина Мазепи, яку привласнила Росія. ПОДКАСТ

Українська правда. Життя