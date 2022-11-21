До роботи Бенксі у Києві домалювали козака з презервативом

До графіті Бенксі у Києві, на якому зображений пеніс-ядерна боєголовка на кузові броньованої вантажівки, невідомі домалювали козака.

Козак у касці і з рукою у гіпсі "тримає" малюнок Бенксі у презервативі, немов у повітряній кульці, повідомляє фотограф Владислав Содель.

"Ця, відверто, не найдотепніша спроба мистецької відповіді, продемонструвала як швидко ми можемо втратити роботи Бенксі", – так прокоментувала "УП. Життя" "редагування" малюнка Олена Грозовська, мисткиня і мистецтвознавиця.

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За словами Олени Грозовської, будь-яке вуличне мистецтво є недовговічним.

Фото: Владислав Содель

"Ця крихкість та швидкоплинність є одним з головних його властивостей. Графіті існує у діалозі як з архітектурою, так зі стихією вулиці", – говорить мистецтвознавиця.

Мисткиня вважає, що роботи Бенксі, або хоча б частину з них треба передати у музей, щоб у подальшому зберегти їхню туристичну привабливість.

"Роботи Бенксі зрозумілі у будь-якій точці світу від Палестини до Бородянки, художник є справжнім феноменом сучасної масової культури. Сюжети його робіт миттєво стають мемами й розлітаються соціальними мережами. Можна сказати, що цю свою інформаційну місію, вони вже, певною мірою, виконали. Зараз йдеться про їхнє подальше побутування та збереження", – каже вона.

Нагадаємо, раніше експерти розбиралися з тим, що робити з творами Бенксі: залишити на вулицях чи помістити у музей.