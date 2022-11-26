У Єгипті знайшли мумії з золотими язиками. ФОТО

Єгипетські археологи знайшли мумії з золотими язиками під час розкопок у мухафазі Менуфія.

Артефакти були знайдені у некрополі Кесна (Quesna), що містить сотні гробниць різних періодів історії Єгипту.

Про знахідку заявив генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мостафа Вазірі, повідомляє Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

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У роті померлих були розміщені золоті амулети у формі людських язиків.

Вчені припускають, що це робили для того, аби мертві могли спілкуватися в загробному житті та виступати перед судом давньоєгипетського бога Осіріса, пише Heritage Daily.

Єгипетські археологи знайшли мумії з золотими язиками. Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи також знайшли залишки дерев'яних трун та кілька мідних цвяхів, золоті амулети у формі скарабеїв і квітів лотоса, посудини, які використовувалися в процесі муміфікації, та іншу поховальну атрибутику.

Також вчені знайшли амулети

Доктор Айман Ашмаві, керівник одного з департаментів Вищої ради старожитностей, пояснив, що виявлена частина некрополя вирізняється унікальним архітектурним стилем.

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Золоті язики, ймовірно, були призначені для того, щоб померлі могли говорити на суді бога Осіріса

Некрополь багато разів використовували у Пізній, Птолемеївський, а також Римський період

Цей некрополь використовувався протягом трьох різних періодів часу, оскільки археологічні знахідки всередині, поховальні звички, напрямки поховання та способи розміщення мумій відрізняються на кожному рівні поховання.

Зокрема, кладовище багато разів використовували у Пізній, Птолемеївський, а також Римський період.

Поховальні звички, напрямки поховання та способи розміщення мумій відрізняються на кожному рівні поховання

Раніше у Кесні розкопували багато гробниць та інших пам’яток. На цьому місці поховання знаходили кам’яні труни та величезний саркофаг з чорного граніту.

Археологи розкопали також посудини, що використовувались для муміфікації

Некрополь Кесна (Quesna) містить сотні гробниць різних періодів історії Єгипту

Нагадаємо, раніше археологи розшифрували татуювання на муміях з некрополя Дейр-ель-Медіна.