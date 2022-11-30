Оголошено короткий список номінантів Шевченківської премії-2023

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив результати першого туру конкурсу серед мистецьких творів, який відбувся 28 листопада.

Про це повідомляється на сайті премії.

За результатами першого туру, до короткого списку Шевченківської премії 2023 року потрапили 27 номінантів.

Зокрема, до другого туру Шевченківської премії з літератури увійшли:

Авербух Олександр Михайлович з книгою поезій "Жидівський король";

Дереш Любомир Андрійович з романом "Там, де вітер";

Калитко Катерина Олександрівна з книгою поезій "Орден мовчальниць";

Лазарук Мирослав Ярославович з книгою поезій "Тилинка й литаври";

Стольников Владислав Феліксович з книгою поезій "Ужинок серпневого надвечір'я";

Таран Людмила Василівна з книгою прози "Айвенко, або Чоловіки - це...";

Чередник Артем Олександрович (Артем Чех) з романом "Хто ти такий?".

Фото: Український інститут книги

Нацпремію імені Шевченка з літературознавства і мистецтвознавства можуть отримати:

Жадько Віктор Олексійович з книгами "Коли б то Бог дав мені притулитися до університету" і "У всякого своя доля";

Назаренко Михайло Йосипович з книгою "Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883";

Тарнашинська Людмила Броніславівна з книгою "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Номінантами Шевченківської премії з публіцистики і журналістики стали:

Дубчак Ольга Петрівна, книги "Чути українською", "Бачити українською";

Казарін Павло Володимирович, книга "Дикий Захід Східної Європи";

Логвиненко Богдан Анатолійович (автор ідеї), Носок Микола Михайлович (режисер), Пілюгіна Карина Олександрівна (продюсерка), документальний серіал "Деокупація";

Портніков Віталій Едуардович, публіцистика 2017-2022 років;

Чорна Світлана Феодосіївна, книга "Українська Церква і московські міфи".

Номінанти Шевченківської премії з музичного мистецтва:

Бурмака Марія Вікторівна (композиторка, виконавиця), проєкт "Улюблені класики";

Компаніченко Тарас Вікторович, Охрімчук Сергій Михайлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Бережнюк Максим Павлович (виконавці) – гурт "Хорея Козацька", аудіоальбом "Пісні Української революції";

Петриченко Євген Володимирович (композитор), Пліш Богдан Йосипович (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга Іванівна (генеральна директорка Державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України", виконавча продюсерка), музичний альбом-диптих "КОЛЯДА-ТРИБ'ЮТ";

Тищенко Олександр Васильович (композитор), Курач Юрій Володимирович (диригент), концертна програма "Зацвіла в долині червона калина".

Номінанти Шевченківської премії з візуальних мистецтв:

Делієва Наталя Вікторівна (авторка), Костюк Валерій Вікторович (автор, громадянин Канади), Пода Таїсія Олександрівна (режисерка), мультимедійна виставка "Імерсивний світ Тараса Шевченка";

художник Кравець Віталій Іванович (художник), серія робіт "Анатомія Безхребетних".

Номінанти Національної премії імені Тараса Шевченка з кіномистецтва:

Горбач Марина Юріївна, авторка сценарію і режисерка повнометражного ігрового фільму "Клондайк";

Команда, яка працювала над створенням телевізійного серіалу "Мама": Жураківська Олеся Вікторівна (виконавиця головної ролі), Руденко Валентина Степанівна (авторка ідеї та сценарію), Ткаченко Тарас Анатолійович (режисер-постановник), Куц Тетяна Федорівна та Горенштейн Вікторія Марківна (продюсерки);

Автор сценарію документального серіалу "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" Зінченко Олександр Миколайович та режисер Лисенко Сергій Анатолійович;

Режисерка фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" Цілик Ірина Андріївна.

Отримати Шевченківську премію за досягнення у сфері театрального мистецтва можуть:

режисер комедії Вільяма Шекспіра "12 ніч, або Що собі хочете" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Гнатковський Олексій Іванович;

творці вистави "Філоктет. Античний рейв" за п'єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки: Захоженко Дмитро Олегович (режисер), Хорошко Олексій Євгенович (сценограф),Антоняк Марія Володимирівна (художниця по костюмах),Цимбаліст Оксана Олександрівна, Сидорко Василь Васильович (актори).

Премію вручають із 1961 року до Дня народження Тараса Шевченка (9 березня).

Шевченківська премія, заснована у 1961 році – державна нагорода, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Національною премією України імені Тараса Шевченка відзначають авторів найвидатніших творів літератури та мистецтва, публіцистики і журналістики тощо.