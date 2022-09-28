Оголошено номінантів на національну премію "Кіноколо-2022"

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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28 вересня 2022

П'ята ювілейна Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів на отримання нагород у 2022 році.

Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Памфір" (6 номінацій) Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Клондайк" (5) Марини Ер Горбач, "Бачення метелика" (5) Максима Наконечного та "Відблиск" (4) Валентина Васяновича, повідомляють організатори кінопремії. 

Переможців традиційно оголосять на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" – 20 жовтня.

Список номінантів

Претендентами на нагороду в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм" стали:

  • "Джордан'96", режисерка Катерина Лесик;
  • "Згасаюче світло", режисер Іван Орленко;
  • "Лалібела", режисерка Анна Морозова;
  • "Ти в порядку?", режисерка Наталка Ворожбит.
 Фото: fergregory/Depositphotos

На звання найкращого повнометражного ігрового фільму претендують:

  • "Бачення метелика", режисер Максим Наконечний;
  • "Відблиск", режисер Валентин Васянович;
  • "Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач;
  • "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

За звання "Найкращого документального фільму" змагатимуться:

  • "Літургія протитанкових перешкод", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;
  • "Нескінченність за Флоріаном", режисер Олексій Радинський;
  • "Терикони", режисер Тарас Томенко;
  • "Щоденник нареченої Христа", режисерка Марта Смеречинська.

"Найкращий анімаційний фільм":

  • "Гибкий Чаплинъ: Аспект", режисерка Оксана Курмаз;
  • "Дивні – Ходять лісом", режисер Роман Дзвонковський;
  • "Ми, Європа", режисерка Марина Степанська;
  • "Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...", режисери Устин Данчук, Андрій Польшин.

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"Відкриттям року", за версією премії "Кіноколо" може стати:

  • "Бачення метелика", режисер Максим Наконечний;
  • "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;
  • "Снайпер. Білий Ворон", режисер Мар'ян Бушан;
  • "Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич.

На звання найкращого режисера/режисерки номінували:

  • Валентина Васяновича ("Відблиск");
  • Марину Ер Горбач ("Клондайк");
  • Максима Наконечного ("Бачення метелика");
  • Дмитра Сухолиткого-Собчука ("Памфір");
  • Ірину Цілик ("Я і Фелікс").

Найкращим актором може стати:

  • Юрій Іздрик – "Я і Фелікс";
  • Роман Луцький – "Відблиск";
  • Сергій Шадрін – "Клондайк",;
  • Олександр Яцентюк – "Памфір".

На звання найкращої акторки претендують:

  • Ріта Бурковська – "Бачення метелика";
  • Анастасія Карпенко – "Як там Катя?";
  • Соломія Кирилова – "Памфір";
  • Оксана Черкашина – "Клондайк".

Номінанти на отримання нагороди за найкращий сценарій фільму:

  • Валентин Васянович – "Відблиск";
  • Марина Ер Горбач – "Клондайк";
  • Максим Наконечний, Ірина Цілик – "Бачення метелика";
  • Дмитро Сухолиткий-Собчук – "Памфір".

У номінації "За досягнення" претендують на нагороду:

  • Дарія Бадьйор за серію статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture;
  • Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк за цикл показів "Дивне, химерне, фантастичне";
  • Микита Лиськов за телеграм-канал "АнімаціЯ" та серію робіт Putler kaput!;
  • Сергій Тримбач за книги "Іван Миколайчук. Містерії долі", "Богдан Ступка. Метаморфози".

Нагадаємо, у Києві представили тизер-трейлер до майбутнього художнього драматичного фільму "Буча".

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