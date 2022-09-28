Оголошено номінантів на національну премію "Кіноколо-2022"

П'ята ювілейна Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів на отримання нагород у 2022 році.
Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Памфір" (6 номінацій) Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Клондайк" (5) Марини Ер Горбач, "Бачення метелика" (5) Максима Наконечного та "Відблиск" (4) Валентина Васяновича, повідомляють організатори кінопремії.
Переможців традиційно оголосять на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" – 20 жовтня.
Список номінантів
Претендентами на нагороду в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм" стали:
- "Джордан'96", режисерка Катерина Лесик;
- "Згасаюче світло", режисер Іван Орленко;
- "Лалібела", режисерка Анна Морозова;
- "Ти в порядку?", режисерка Наталка Ворожбит.
|Фото: fergregory/Depositphotos
На звання найкращого повнометражного ігрового фільму претендують:
- "Бачення метелика", режисер Максим Наконечний;
- "Відблиск", режисер Валентин Васянович;
- "Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач;
- "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.
За звання "Найкращого документального фільму" змагатимуться:
- "Літургія протитанкових перешкод", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;
- "Нескінченність за Флоріаном", режисер Олексій Радинський;
- "Терикони", режисер Тарас Томенко;
- "Щоденник нареченої Христа", режисерка Марта Смеречинська.
"Найкращий анімаційний фільм":
- "Гибкий Чаплинъ: Аспект", режисерка Оксана Курмаз;
- "Дивні – Ходять лісом", режисер Роман Дзвонковський;
- "Ми, Європа", режисерка Марина Степанська;
- "Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...", режисери Устин Данчук, Андрій Польшин.
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"Відкриттям року", за версією премії "Кіноколо" може стати:
- "Бачення метелика", режисер Максим Наконечний;
- "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;
- "Снайпер. Білий Ворон", режисер Мар'ян Бушан;
- "Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич.
На звання найкращого режисера/режисерки номінували:
- Валентина Васяновича ("Відблиск");
- Марину Ер Горбач ("Клондайк");
- Максима Наконечного ("Бачення метелика");
- Дмитра Сухолиткого-Собчука ("Памфір");
- Ірину Цілик ("Я і Фелікс").
Найкращим актором може стати:
- Юрій Іздрик – "Я і Фелікс";
- Роман Луцький – "Відблиск";
- Сергій Шадрін – "Клондайк",;
- Олександр Яцентюк – "Памфір".
На звання найкращої акторки претендують:
- Ріта Бурковська – "Бачення метелика";
- Анастасія Карпенко – "Як там Катя?";
- Соломія Кирилова – "Памфір";
- Оксана Черкашина – "Клондайк".
Номінанти на отримання нагороди за найкращий сценарій фільму:
- Валентин Васянович – "Відблиск";
- Марина Ер Горбач – "Клондайк";
- Максим Наконечний, Ірина Цілик – "Бачення метелика";
- Дмитро Сухолиткий-Собчук – "Памфір".
У номінації "За досягнення" претендують на нагороду:
- Дарія Бадьйор за серію статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture;
- Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк за цикл показів "Дивне, химерне, фантастичне";
- Микита Лиськов за телеграм-канал "АнімаціЯ" та серію робіт Putler kaput!;
- Сергій Тримбач за книги "Іван Миколайчук. Містерії долі", "Богдан Ступка. Метаморфози".
Нагадаємо, у Києві представили тизер-трейлер до майбутнього художнього драматичного фільму "Буча".
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