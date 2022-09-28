Оголошено номінантів на національну премію "Кіноколо-2022"

П'ята ювілейна Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів на отримання нагород у 2022 році.

Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Памфір" (6 номінацій) Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Клондайк" (5) Марини Ер Горбач, "Бачення метелика" (5) Максима Наконечного та "Відблиск" (4) Валентина Васяновича, повідомляють організатори кінопремії.

Переможців традиційно оголосять на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" – 20 жовтня.

Список номінантів

Претендентами на нагороду в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм" стали:

"Джордан'96", режисерка Катерина Лесик;

"Згасаюче світло", режисер Іван Орленко;

"Лалібела", режисерка Анна Морозова;

"Ти в порядку?", режисерка Наталка Ворожбит.

На звання найкращого повнометражного ігрового фільму претендують:

"Бачення метелика", режисер Максим Наконечний;

"Відблиск", режисер Валентин Васянович;

"Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач;

"Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

За звання "Найкращого документального фільму" змагатимуться:

"Літургія протитанкових перешкод", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;

"Нескінченність за Флоріаном", режисер Олексій Радинський;

"Терикони", режисер Тарас Томенко;

"Щоденник нареченої Христа", режисерка Марта Смеречинська.

"Найкращий анімаційний фільм":

"Гибкий Чаплинъ: Аспект", режисерка Оксана Курмаз;

"Дивні – Ходять лісом", режисер Роман Дзвонковський;

"Ми, Європа", режисерка Марина Степанська;

"Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...", режисери Устин Данчук, Андрій Польшин.

"Відкриттям року", за версією премії "Кіноколо" може стати:

"Бачення метелика", режисер Максим Наконечний;

"Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;

"Снайпер. Білий Ворон", режисер Мар'ян Бушан;

"Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич.

На звання найкращого режисера/режисерки номінували:

Валентина Васяновича ("Відблиск");

Марину Ер Горбач ("Клондайк");

Максима Наконечного ("Бачення метелика");

Дмитра Сухолиткого-Собчука ("Памфір");

Ірину Цілик ("Я і Фелікс").

Найкращим актором може стати:

Юрій Іздрик – "Я і Фелікс";

Роман Луцький – "Відблиск";

Сергій Шадрін – "Клондайк",;

Олександр Яцентюк – "Памфір".

На звання найкращої акторки претендують:

Ріта Бурковська – "Бачення метелика";

Анастасія Карпенко – "Як там Катя?";

Соломія Кирилова – "Памфір";

Оксана Черкашина – "Клондайк".

Номінанти на отримання нагороди за найкращий сценарій фільму:

Валентин Васянович – "Відблиск";

Марина Ер Горбач – "Клондайк";

Максим Наконечний, Ірина Цілик – "Бачення метелика";

Дмитро Сухолиткий-Собчук – "Памфір".

У номінації "За досягнення" претендують на нагороду:

Дарія Бадьйор за серію статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture;

Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк за цикл показів "Дивне, химерне, фантастичне";

Микита Лиськов за телеграм-канал "АнімаціЯ" та серію робіт Putler kaput!;

Сергій Тримбач за книги "Іван Миколайчук. Містерії долі", "Богдан Ступка. Метаморфози".

Нагадаємо, у Києві представили тизер-трейлер до майбутнього художнього драматичного фільму "Буча".