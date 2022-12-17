На Полтавщині бабаки викопали кераміку VII століття до нашої ери. ФОТО

На Полтавщині під час екскурсії Більським городищем виявили старовинну кераміку, яку випадково викопали бабаки.

Учені знайшли фрагменти ліпного посуду, що виготовлявся у цій місцевості у VII столітті до нашої ери.

Окрім кераміки у норах бабаків виявили кістки, вугілля та шматки глиняної обмазки, повідомляють в історико-культурному заповіднику "Більськ".

"На Західному укріпленні і в долині поряд з ним функціонує бабаче поселення – розгалужена система нір, сполучених підземними ходами", – кажуть археологи.

Фото: Оксана Дорошенко/Історико-культурний заповідник "Більськ"

На Полтавщині під час екскурсії Більським городищем виявили старовинну кераміку

Взимку бабаки залягають у сплячку. Але їхні нори добре видимі, як і протоптані між ними стежинки у траві.

Бабаки випадково викопали артефакти, коли рили нори

Старовинні артефакти виявили у відвалі нори бабака на схилі валу городища під час екскурсії у грудні.

Кераміку та інші цінності виявили у відвалі нори бабака на схилі валу городища

"Під час прогулянки валами ми помітили, що біля входу в бабачу нору стирчали фрагменти кераміки. Певно, коли бабак рив нору, то виніс разом із ґрунтом артефакти, які трапилися йому на шляху", – пояснюють археологи.

Кераміка представлена уламками ліпного посуду VII ст. до н. е. На деяких фрагментах присутнє чорне лискування.

Фрагменти чорнолискованої ліпної кераміки, VII ст. до н. е.

Західне укріплення Більського городища має доволі насичений культурний шар, кажуть наукові співробітники.

Тому випадки, коли в кротовинах або на відвалах нір трапляються викиди кераміки, вугілля, кісток, глиняної обмазки – досить непоодинокі.

Західне укріплення Більського городища має доволі насичений культурний шар

"Хоча такі знахідки не є чимось унікальним, скоріше, це досить поширена типова кераміка для даної місцевості, та все ж це стало приємною несподіванкою. Реакція туристів теж була позитивною", – розповіли працівники заповідника у коментарі "УП. Життя".

Фрагменти ліпної кераміки, VII ст. до н. е.

Кераміку зібрали і передали до науково-допоміжного фонду.

"Якщо археологи звикли до таких фактів і зазвичай перевіряють кротовини, інші нори на предмет викидів культурного шару, то для пересічних людей це доволі цікаво і незвично", – додають науковці.

"Бабачі артефакти" стали приємною несподіванкою для вчених

Кераміку передали до науково-допоміжного фонду

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