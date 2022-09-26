Бабак-віщун Тимко пережив російську окупацію на Харківщині

Відомого бабака з Харківщини Тимка III, який традиційно "віщував" погоду, звільнили з російського полону.

Разом з іншими тваринами Тимко пережив окупацію в селі Нестерівка, допоки ЗСУ не звільнили населений пункт в результаті контратаки на Харківщині, повідомляє Суспільне.

Під окупацію Тимко та 38 інших бабаків, які мешкали на території біостанції Харківського університету імені Каразіна, потрапили навесні.

Разом із ними залишились двоє співробітників біостанції: Володимир та Галина, які наглядали за тваринами.

Бабак Тимко. Фото: Суспільне

Завідувач лабораторії "Східні степи" біологічного факультету Каразінського Володимир Грубник розповів, що наразі бабаки в безпеці та почувають себе добре, їм також привезли гуманітарну допомогу від Червоного хреста.

"Наші люди живі, здорові, що доглядали бабаків. Завдяки тому, що вони залишились, всі наші бабаки живі і здорові. Все гаразд. Доглядали пильно. Вони отримували все необхідне", – сказав він.

Зараз бабаки готуються до зимового відпочинку.

Володимир Грубник розповів, що у цьому році "передбачень" Тимко не робив, але сподівається, що у лютому бабак зробить їх на біостанції, як і кожну зиму до повномасштабної війни.