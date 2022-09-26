Бабак-віщун Тимко пережив російську окупацію на Харківщині

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 вересня 2022

Відомого бабака з Харківщини Тимка III, який традиційно "віщував" погоду, звільнили з російського полону.

Разом з іншими тваринами Тимко пережив окупацію в селі Нестерівка, допоки ЗСУ не звільнили населений пункт в результаті контратаки на Харківщині, повідомляє Суспільне.

Під окупацію Тимко та 38 інших бабаків, які мешкали на території біостанції Харківського університету імені Каразіна, потрапили навесні.

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Разом із ними залишились двоє співробітників біостанції: Володимир та Галина, які наглядали за тваринами.

Бабак Тимко. Фото: Суспільне

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Завідувач лабораторії "Східні степи" біологічного факультету Каразінського Володимир Грубник розповів, що наразі бабаки в безпеці та почувають себе добре, їм також привезли гуманітарну допомогу від Червоного хреста.

"Наші люди живі, здорові, що доглядали бабаків. Завдяки тому, що вони залишились, всі наші бабаки живі і здорові. Все гаразд. Доглядали пильно. Вони отримували все необхідне", – сказав він.

Зараз бабаки готуються до зимового відпочинку.

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Володимир Грубник розповів, що у цьому році "передбачень" Тимко не робив, але сподівається, що у лютому бабак зробить їх на біостанції, як і кожну зиму до повномасштабної війни.

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