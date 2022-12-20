Оголошено лонгліст номінантів премії Drahomán Prize 2022

Оголошено довгий список номінантів премії для перекладачів з української мови на мови світу Drahomán Prize 2022. До нього цьогоріч увійшли 15 перекладачів.

Серед номінантів – найбільше перекладачів з української на англійську мову. Також є перекладачі на фінську, італійську, португальську, румунську, білоруську, французьку, литовську, вірменську, польську, македонську, болгарську та грузинську мови.

Заявки на премію надійшли з 14 країн, серед яких – Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Італія, Канада, Литва, Північна Македонія, Польща, Румунія, США, Фінляндія, Франція.

До довгого списку Drahomán Prize 2022 увійшли:

Андрейчик Марко. Переклад англійською: Володимир Рафєєнко. Мондеґрін: Пісні про смерть і любов

Балк Ееро. Переклад фінською: Лариса Денисенко. Майя та її мами

Броджі Джованна. Переклад італійською: Сергій Жадан. Інтернат

Волянська Лідія. Переклад англійською: Оксана Кісь. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти

Ґавдида Еміліо. Переклад португальською: Володимир Сергійчук. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства

Гарбацкі Уладзіслав. Переклад білоруською: Агатангел Кримський. Бейрутські оповідання

Гощук Марія. Переклад румунською: Сергій Жадан. Інтернат

Дмитришин Ірина. Переклад французькою: Сергій Жадан. Інтернат

Капкан Василь. Переклад литовською: Валерій Маркус. Сліди на дорозі

Карагезян Раїса. Переклад вірменською: Іван Нечуй-Левицький. Кайдашева сім'я

Корнес Патрік Джон. Переклад англійською: Леся Українка. Лісова пісня

Пйотровський Мацєй. Переклад польською: Василь Барка. Жовтий князь

Станойоскі Ігор. Переклад македонською: Андрій Любка. Твій погляд, Чіо-Чіо-сан

Христова Камберова Райна. Переклад болгарською: Любко Дереш. Культ

Чілачава Рауль. Переклад грузинською: Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив

Фото: Kevin Fuchs

Премія Drahomán Prize, що вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном, була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Першою лауреаткою премії стала німецька перекладачка Клаудія Дате. У 2021 році її отримав польський перекладач Богдан Задура.

Ім’я лауреата премії за 2022 рік оголосять під час урочистої церемонії.