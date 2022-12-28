В Одесі почали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ. ВІДЕО

У середу, 28 грудня, в центрі Одеси почали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ, що розташований на однойменній площі.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Наразі рух транспорту на площі перекрито, на місці присутня велика кількість охорони.

Тим часом комунальники почали підготовку до демонтажу скандального монумента.

Фото: Думська

У вересні пам’ятник двічі обливали червоною фарбою, а раніше на постаменті з’явився напис "Катерина = Путін" теж червоною фарбою. У листопаді на голову пам’ятника російській імператриці одягли червоний ковпак, а в руку вклали мотузку з петлею для повішення.

Рішення про демонтаж пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ, Одеська міськрада ухвалила 30 листопада.

Там були змушені це зробити після того, як петиція із закликом знести пам’ятник Катерині II набрала понад 25 тисяч підписів і президент Володимир Зеленський передав відповідне звернення до Одеської міськради.

Фото: Думська

Пам’ятник зображує Катерину та її "сподвижників" – Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна і Платона Зубова. Монумент було споруджено 1900 року, у 1920-му його демонтували, а в 2007 році – відновили. Фігура імператриці не має жодної історичної цінності, бо її було відлито 2007 року, а фігури фаворитів – це експонати, що перебувають на балансі Музею Блещунова.

Після демонтажу скульптурну композицію мають передати на зберігання в Одеський художній музей.

Фото: Думська

За словами співробітника музею Кирила Ліпатова, постамент зі скульптурою Катерини закриють на території, а фігури Хосе де Рібаса, Франца де Волана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова зберігатимуться у фондах.