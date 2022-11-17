Викраденого єнота з Херсона пропонують обміняти на Катерину ІІ з Одеси: є петиція

Українці пропонують обміняти пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі на викраденого єнота із Херсонського контактного мінізоопарку.
Відповідна петиція з'явилася на сайті Президента України 15 листопада.
Автором звернення є Владислав Груша.
"Обміняти пам’ятник Катерині в Одесі на викраденого єнота із зоопарку в Херсоні", – це все, що сказано в описі.
|Джерело: Мемуари
Поки що петиція набрала тільки 1217 голосів з 25 тисяч необхідних для її розгляду.
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Раніше російські окупанти при відступі з Херсона викрали єнота з місцевого мінізоопарку. Через це "бойовий" єнот став героєм мемів.
З'явилося відео, як директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков силою ловив і "траснпортував" звірів.
|Фото: Зубков викрадає єнота
Потім Зубков пообіцяв повернути всіх тварин, яких викрали в Херсоні, але не сказав, коли саме.
Ймовірно, єнот зараз перебуває у парку "Тайган" в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, українці також підтримали демонтаж пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Після численних акцій містян мер міста, зрештою, погодився перенести пам'ятник з центру Одеси.
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