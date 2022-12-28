Міська влада Одеси підтвердила демонтаж пам’ятника Катерині

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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28 грудня 2022

Міська влада підтвердила початок процесу демонтажу та перенесення пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ.

"Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур Засновникам Одеси, в народі відомого як пам’ятник Катерині ІІ", – повідомив віцемер Одеси Олег Бриндак.

Після демонтажу Катерину ІІ та її чотирьох фаворитів – Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна і Платона Зубова – перенесуть до місцевого художнього музею.

"Таким чином ми не лише виконуємо рішення сесії, але й розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від всіх радянських міфів", – додав Бриндак.

Сьогодні, 28 грудня, зранку в центрі Одеси почали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ. Комунальники почали знімати дерев’яні плити, якими раніше було закрито композицію.

Рішення про демонтаж пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ, Одеська міськрада ухвалила 30 листопада.

В центрі Одеси почали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ. Фото: Суспільне Одеса

Перед тим петиція із закликом знести пам’ятник Катерині II набрала понад 25 тисяч підписів і президент Володимир Зеленський передав відповідне звернення до Одеської міськради.

У вересні пам’ятник двічі обливали червоною фарбою, а раніше на постаменті з’явився напис "Катерина=Путін" теж червоною фарбою. У листопаді на голову пам’ятника російській імператриці одягли червоний ковпак, а в руку вклали мотузку з петлею для повішення.

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