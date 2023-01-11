Знятий у Києві індійський фільм отримав Золотий глобус 2023

Індійська історична драма "RRR" режисера С. С. Раджамулі, яка частково знімалася у Києві, отримала Золотий глобус 2023.

Фільм здобув нагороду в номінації Найкраща оригінальна пісня.

Композиція "Naatu Naatu", яка принесла своєму композитору М.М. Кеервані статуетку Золотого глобуса на церемонії в ніч на 11 січня, супроводжує сцену весілля.

ЇЇ якраз і відзнімали в українські столиці – перед Маріїнським палацом.

М.М. Кеервані з нагородою. Фото: Golden Globes / Facebook

Хореографом-постановником частин сцени, в якій брала участь українська команда, стала танцівниця і хореограф Олена Шоптенко, їй асистував танцівник Максим Леонов. Відомо, що у зйомках весільної сцени у Маріїнці було задіяно понад 200 українських акторів і танцівників.

Зйомки індійської стрічки в Україні в 2021 році організувала українська кінокомпанія 435 FILMS. Тож перемогу пісні "Naatu Naatu" на Золотому глобусі 2023 прокоментувала продюсерка Анна Паленчук.

"Ця робота, це більше для мене, ніж просто фільм. Це досвід роботи із геніальними людьми, перш за все режисером S S Rajamoli та великою кінородиною. Я пишаюсь бути частиною цієї родини.

Саундтрек "Naatu Naatu", сцени до якого ми знімали біля Маріїнського палацу, вже легенда, бо це не просто перший індійський саундтрек за всю гучну історію індійського кінематографу, який претендує на Оскар, бо під цю запальну музику реально танцює весь світ і дивиться на наш з вами шикарний Маріїнський", - написала продюсерка у Facebook.

Фільм "RRR" також претендував на перемогу в номінації Найкращий фільм іноземною мовою, проте Золотий глобус тут дістався стрічці "Аргентина, 1985".

Додамо, що у березні цього року пісня "Naatu Naatu" також претендуватиме на Оскар у номінації Найкраща оригінальна пісня.

Нагадаємо, у ніч на 11 січня у Беверлі-Гіллз пройшла 80-та ювійлена церемонія нагородження премією Золотий глобус. Вона стала першим поверненням до повноцінного офлайн формату після кількох років онлайн-церемоній.

Тріумфаторами церемонії стали Стівен Спілберг та його автобіографічна драма "Фабельмани".

До гостей церемонії звернувся президент України Володимир Зеленський. Він провів паралелі між першою церемонією Золотого глобуса у 1943 році, під час Другої світової, і 80-ю церемонією у 2023 році, що проходить під час війни, яку Росія розв’язала проти України.