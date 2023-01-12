Це загроза нацбезпеці! Письменники обурені невиконанням закону про підтримку книговидання

Відомі українські літератори вимагають від Українського інституту книги та Уряду України виконати закон про підтримку книговидання та надати фінансування книжкових сертифікатів для дітей і субсидій для книгарень. Оксана Забужко, Мартин Якуб, Юрій Винничук та інші звинувачують ці установи у невиконанні українських законів.
11 січня в соцмережах Українського інституту книги з'явилася заява про те, що з 1 січня 2023 року мала розпочатись програма надання українцям допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг, а у квітні 2023 року – програма субсидій для книгарень. Це передбачав Закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження №2313-ІХ, який був прийнятий у червні й набув чинності 10 липня 2022 року.
Однак, додали в УІК, через війну в бюджеті на цей рік "не були передбачені кошти на реалізацію цих програм".
"Питання реалізації зазначених програм буде розглянуте Урядом після закінчення чи скасування воєнного стану в Україні", – підсумували в Інституті.
Пост викликав обурення українців у соцмережах.
"Ну зате на вср*тий "марафон" ресурси завжди знаходяться", "Інститут книги зламали? Ухвалення цього закону дало поштовх розвитку книжкової галузі навіть попри війну", "Ми знову мовну та інформаційну безпеку відкладаємо на потім, висновків не робимо з того, що вже відбулося", – висловлювали незгоду коментатори.
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"Неправильна позиція. Закон має виконуватися, а не відкладатися. Підтримка українського книговидання і книгорозповсюдження – елемент зміцнення оборони країни. Певен витрачений на це ресурс буле корисніший ніж мільярди на інформаційні марафони", – зазначив під постом УІК ексголова Українського інституту національної пам'яті, депутат Володимир В'ятрович.
Згодом він присвятив заяві інституту книги окремий пост, в якому назвав її "неправомірною і шкідливою" та "прямим ударом як по книжковій галузі, так і по репутації української держави".
Наступного дня, 12 січня, книжкова спільнота опублікувала свою відповідь на заяву УІК. Серед її підписантів: письменники і письменниці Оксана Забужко, Юрій Винничук, Ірен Роздобудько, Сашко Дерманський, Дара Корній, Андрій Кокотюха, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, видавці Мар’яна Савка, Віктор Круглов, Юлія Орлова, Микола Кравченко, журналіст Вахтанг Кіпіані, акторка Ірма Вітовська та інші.
"Ми вважаємо неприйнятною оприлюднену Українським інститутом книги офіційну позицію щодо закону №2313-ІХ про книжкові сертифікати для дітей і субсидії для українських книгарень. По суті, інститут заявляє, що не буде виконувати закон, а "питання реалізації зазначених програм буде розглянуте Урядом після закінчення чи скасування воєнного стану", – йдеться у заяві.
Також у ній підкреслюється, що "будь-які заяви, що задля економії коштів можна не виконувати закон, річна вартість якого становить менше 0,02% видатків держбюджету, є щонайменше безвідповідальними".
"Закони 2309 і 2313 ухвалювалися саме під час війни і з огляду на воєнні обставини. Вони виконують одразу три важливих завдання – захищають наш культурно-інформаційний простір від "русского міра", сприяють розвитку української культури і творять самодостатній український книжковий ринок як складову української економіки. Невиконання цих законів є прямою загрозою національній безпеці України", – зазначили підписанти і зажадали відкликати заяву УІК та забезпечити виконання законів, що підтримують українську книгу.
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Згодом Український інститут книги оновив свій допис із заявою, де перепросив за недоречний офіційний тон цього повідомлення. А також написав, що тривалий час боровся "за те, аби були введені в дію закони на підтримку книговидання". І переклав відповідальність на народних депутатів, які не передбачили в державному бюджеті на цей рік коштів на ці програми:
"Виділені на діяльність УІК 86,5 млн грн нам пропонують використати виключно на промоцію в Україні і за кордоном, на програму підтримки перекладів з української, на оплату праці з нарахуваннями і на оплату інших, необхідних для забезпечення життєдіяльності Інституту послуг. До такого розподілу бюджетних асигнувань ми не причетні і зараз МКІП веде напружені переговори з Мінфіном щодо зміни цих призначень".
Також в Українському інституті книги закликали всіх небайдужи допомогти вплинути на український уряд, щоб він виділив гроші на відповідну програму.
Пізніше УІК оприлюдненив додатковий допис щодо цієї ситуації, під яким народний депутат Володимир В'ятрович написав: "Дякую. Давайте разом боротися за бюджет необхідний для реалізації цього закону".
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