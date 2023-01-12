Це загроза нацбезпеці! Письменники обурені невиконанням закону про підтримку книговидання

Відомі українські літератори вимагають від Українського інституту книги та Уряду України виконати закон про підтримку книговидання та надати фінансування книжкових сертифікатів для дітей і субсидій для книгарень. Оксана Забужко, Мартин Якуб, Юрій Винничук та інші звинувачують ці установи у невиконанні українських законів.

11 січня в соцмережах Українського інституту книги з'явилася заява про те, що з 1 січня 2023 року мала розпочатись програма надання українцям допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг, а у квітні 2023 року – програма субсидій для книгарень. Це передбачав Закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження №2313-ІХ, який був прийнятий у червні й набув чинності 10 липня 2022 року.

Однак, додали в УІК, через війну в бюджеті на цей рік "не були передбачені кошти на реалізацію цих програм".

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"Питання реалізації зазначених програм буде розглянуте Урядом після закінчення чи скасування воєнного стану в Україні", – підсумували в Інституті.

Пост викликав обурення українців у соцмережах.

"Ну зате на вср*тий "марафон" ресурси завжди знаходяться", "Інститут книги зламали? Ухвалення цього закону дало поштовх розвитку книжкової галузі навіть попри війну", "Ми знову мовну та інформаційну безпеку відкладаємо на потім, висновків не робимо з того, що вже відбулося", – висловлювали незгоду коментатори.

"Неправильна позиція. Закон має виконуватися, а не відкладатися. Підтримка українського книговидання і книгорозповсюдження – елемент зміцнення оборони країни. Певен витрачений на це ресурс буле корисніший ніж мільярди на інформаційні марафони", – зазначив під постом УІК ексголова Українського інституту національної пам'яті, депутат Володимир В'ятрович.

Згодом він присвятив заяві інституту книги окремий пост, в якому назвав її "неправомірною і шкідливою" та "прямим ударом як по книжковій галузі, так і по репутації української держави".