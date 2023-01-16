Тріумф "Все завжди і водночас" і перемога фільма, знятого в Києві. Названо лауреатів премії Critics Choice Award 2023

У неділю, 15 січня, у США відбулася церемонія нагородження 28-ю премією Critics Choice Awards, яку щорічно вручає Асоціація кінокритиків мовних компаній.

Ведучою ще однієї важливої церемонії чергового сезону кінопремій стала американська комедіантка, акторка та телеведуча Челсі Хендлер.

Цьогоріч лідером за кількістю номінацій був фільм "Все завжди і водночас" Деніеля Квана та Деніеля Шайнерта – він претендував на нагороду аж в 14 з них. Зрештою стрічка забрала статуетки в найважливішій категорії вечора – Найкращий фільм, а також у номінаціях Найкращий актор другого плану, Найкращий режисер, Найкращий оригінальний сценарій та Найкращий монтаж.

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Дві нагороди Critics Choice Awards 2023 здобув також індійський фільм "RRR", який частково знімали у Києві. Він отримав нагороду як Найкращий фільм іноземною мовою, а також за оригінальну пісню, яка звучить у ньому. Зазначимо, що минулого тижня пісня Naatu Naatu з фільму "RRR", яка супроводжує масштабну сцену весілля, зняту в Маріїнському палаці, також отримала іншу почесну кінонагороду – Золотий глобус.

Тріумфатором серед серіалів стало шоу "Краще подзвоніть Солу". Він переміг у номінаціях Найкращий драматичний серіал, Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі та Найкращий актора другого плану в драматичному серіалі.

Найкращим актором, на думку Асоціації кінокритиків, цьогоріч став Брендан Фрейзер, який перевтілився до непізнаваності для своєї ролі у фільмі "Кит". А Найкращою акторкою – Кейт Бланшетт, яка зіграла харизматичну диригентку в стрічці "Тар".

Список переможців Critics Choice Award 2023:

Найкращий фільм

"Все завжди і водночас"

Знімальна група фільма "Все завжди і водночас". Фото: @gregwilliamsphotography / Instagram

Найкращий режисер Реклама:

Деніель Кван та Деніель Шайнерт ("Все завжди і водночас")

Найкраща актриса

Кейт Бланшетт ("Тар")

Кейт Бланшетт. Фото: @catenichols_fr / Instagram

Найкращий актор

Брендан Фрейзер ("Кит")

Брендан Фрейзер. Фото: @criticschoice / Instagram

Найкраща чоловіча роль другого плану

Ке Хуй Кван ("Все завжди і водночас")

Найкраща жіноча роль другого плану

Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Найкраща молода акторка/актор

Габрієль Лабель ("Фабельмани")

Найкращий акторський ансамбль

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

Найкращий оригінальний сценарій

Деніель Кван та Деніель Шайнерт ("Все завжди і водночас")

Найкращий адаптований сценарій

Сара Поллі ("Жінки говорять")

Найкраща операторська робота

"Топ Ган: Меверік"

Найкращі костюми

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Найкращий макіяж та зачіски

"Елвіс"

Найкращі візуальні ефекти

"Аватар: Шлях води"

Найкраща комедія

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

Найкраща анімація

"Пінноккіо Ґільєрмо дель Торо"

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Найкращий фільм іноземною мовою

"RRR"

Найкраща пісня

Naatu Naatu,"RRR"

Найкраща музика

"Тар"

Найкращий драматичний серіал

"Краще подзвоніть Солу"

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Боб Оденкірк ("Краще подзвоніть Солу")

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Зендая ("Ейфорія")

Найкращий комедійний серіал

"Початкова школа Еббот"

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкращий міні-серіал

"Вибула"

Найкращий серіал іноземною мовою

"Патінко"

Найкращий анімований серіал

"Харлі Квінн"