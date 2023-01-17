Історична драма "Щедрик" за два вікенди зібрала в прокаті 3,5 млн гривень

Історична стрічка "Щедрик" режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко зібрала за два вікенди прокату 3 562 641 гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії FILM.UA Distribution

"Другий вікенд прокату стрічки "Щедрик" вже позаду! Час поділитися з вами новими неймовірними підсумками. Українські кінотеатри вже відвідали 26 864 глядача. Бокс-офіс двох вікендів склав 3 562 641 гривень", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, драмі Моргунець-Ісаєнко вдалося побити власний рекорд першого вікенду: "Ще більше солдаутів, ще більше глядачів, ще більше відгуків та схвальних коментарів!"

Українсько-польська історична драма "Щедрик" розповідає історію трьох родин різної національності – українців, поляків та євреїв, – які дружньо мешкають в одному будинку. З початком Другої світової ці три сім'ї об'єднуються перед обличчям воєнної загрози, а також репресій, якими супроводжується кожна зміна влади.

Українську родину зіграли актори Андрій Мостренко, Яна Корольова та Поліна Громова. Польську – сімейство Калиновських – відомі польські актори Мирослав Ганішевський та Йоанна Опозда. Єврейську родину – Томаш Собчак та українська акторка Алла Бінєєва. Німецьку пару – сімейне подружжя акторів Яніна Руденська та Якоб Вальзер.

Кадр з фільму "Щедрик"

Крім того, у фільмі зіграли відомі українські актори Володимир Кравчук, Віктор Жданов, Андрій Ісаєнко. Також в епізоді з’являється співачка заслужена артистка України, переможниця 9-го сезону вокального шоу Голос країни Оксана Муха.

Історична драма "Щедрик" вийшла в український прокат 5 січня 2023 року. Світова прем'єра відбулася майже за рік до того – 4 березня 2022 року