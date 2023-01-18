"Топ БараБуки": оголошено короткий список найкращих родинних видань 2022 року

Експертки Простору української дитячої книги "БараБука" визначили короткий список найкращих дитячих і підліткових видань 2022 року.

Про це повідомив Український інститут книги у своєму Facebook.

Цьогоріч до нього з півсотні видань для родинного читання відібрали 30 найкращих.

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"Частина з них осмислює досвід війни, частина – "розчитує" молодших школярів, є також пригодницькі й науково-популярні книжки на теми історії, культури, саморозвитку", – додали укладачі списку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений БараБука (@barabooka)

Короткий список найкращих родинних видань 2022 року:

Іван Андрусяк. "Жерар-партизан" (Віват)

Володимир Аренєв. "Скарбничка історій" (ВСЛ)

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Андрій Бачинський. "Примари Чорної діброви" (ВСЛ)

Олексій Білоног. "Томатина правда. Сходження на вершину" (РМ)

Оксана Була. "Вересова міль" (ВСЛ)

Лариса Денисенко. "Діти повітряних тривог" (Видавництво)

Наталія Довгопол. "Привиди готелю "Едельвейс" (Школа)

Катерина Єгорушкіна. "Мої вимушені канікули" (Віват)

Зоряна Живка. "Півник" (ВСЛ)

Олена Захарченко. "Метро до Темного Міста" (ВСЛ)

Світлана Кирилюк. "Кобилянська від А до Я" (ВСЛ)

Андрій Кокотюха. "Як весело в будинку "Вау" (Віват)

Дмитро Кузьменко. "Я, тато і висока гора" (Віват)

Оксана Лущевська, Анна Сурган. "Триматися за руки, сестричко" (Крокус)

Олена Максименко. "Пси, які приручають людей" (Портал)

Фото: HayDmitriy / Depositphotos

Наталія Матолінець. "Всі мої Ключі і Ґайя" (Віват)

Настя Мельниченко. "Крапочка і Латочка" (Теза)

"Мені це смакує" / Тексти: Катерина Луцишин, Ірина Голодюк, Ліна Максимук, Марина Старик, Наталія Соболевська (Дискурсус)

Грася Олійко. "Сукня для Марусі" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Олександра Орлова. "Парфумерний щоденник Зої" (ВСЛ)

Ольга Павленко. "Абетка" (Віват)

Олександр Подоляк. "Диктувала це сорока, а записував їжак" (Крокус)

Назар Розлуцький. "Українці у світі: 33 правдиві історії" (АССА)

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Світлана Ройз. "Ключі сили" (ВСЛ)

Оля Русіна. "Абрикоси зацвітають уночі" (ВСЛ)

Слава Світова. "Зараз щось як розкажу! Весела книжка чудес та історій" (ВСЛ)

Ірина Славінська. "Майже доросла: книжка про дівчат і для дівчат" (Віват)

Тетяна Стрижевська. "Лінія Термінатора" (ВСЛ)

Галина Ткачук. "Дуб Трьох Лісовиків" (Читаріум)

Володимир Чернишенко, Тетяна Копитова. "Битва за місто" (Артбукс)

Переможців оголосять 26 січня під час церемонії нагородження "Топу БараБуки" 2022.

Простір української дитячої книги "БараБука" обирає найкращу літературу у сфері українського дитячого, підліткового й родинного читання з 2014 року. Тоді в "Топі БараБуки" було всього шість книжок.