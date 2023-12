Фільм про підлітків зі сходу України покажуть на Берлінському кінофестивалі

Документальний фільм "Ми не згаснемо" (We Will Not Fade Away) української режисерки Аліси Коваленко увійшов до однієї з конкурсних програм 73-го Берлінського кінофестивалю. Це вже п'ята українська стрічка, яку покажуть на Берлінале.

Фільм Коваленко змагатиметься за нагороду у програмі Generation 14+, в якому показують стрічки про дітей і підлітків.

"Ми не згаснемо" розказує історію дорослішання підлітків – Андрія, Руслана, Іллі, Лізи і Лєри – на сході України на тлі війни та надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір.

"Це мав бути фільм про здійснені мрії, а став про розбиті мрії. Але навіть із цим у ньому багато світла та ніжності. Він про цей світ дитинства, коли все здається можливим, навіть у найпохмуріших місцях. Коли ти віриш у мрії, попри все", – розповідає режисерка і додає: "Він дійсно відображає цю вічність перед початком апокаліпсиса, це світло, яке намагається поглинути темрява".

Кадр з фільму "Ми не згаснемо"

Дія фільму відбувається у двох населених пунктах Луганщини: в Золотому та Станиці Луганській. Ще з 2014 року вони перебували на лінії фронту. А після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Станицю Луганську захопили і знищили російські окупанти. В Золотому бої точилися до літа, в червні воно було повністю окуповане.

Зйомки фільму розпочалися у 2019 і завершилися у 2022, вже після початку повномасштабної війни.

73-го Берлінський міжнародний кінофестиваль проходитиме в столиці Німеччини 16-26 лютого.

Крім фільма Аліси Коваленко, на Берлінале 2023 також покажуть короткометражну стрічку "Це побачення" режисерки Надії Парфан, фільм про катастрофу МН17 "Залізні метелики" Романа Любого, документалку "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі, а також фільм "Ти мене любиш?" української режисерки Тоні Ноябрьової.