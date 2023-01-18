Український фільм увійшов до конкурсу Берлінале 2023

Фільм "Ти мене любиш?" української режисерки Тоні Ноябрьової ("Герой мого часу") відібрали до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю. Тут відбудеться світова прем'єра української стрічки.

Про це повідомило Державне агентство з питань кіно у Facebook.

Стрічку Ноябрьової покажуть у конкурсній програмі Panorama, нагороду в якій вручає глядацьке журі. До неї відбирають фільми з різних країн світу з яскраво вираженим політичним, гендерним або соціальним контекстом.

Фільм "Ти мене любиш?" – це історія дорослішання, яка розгортається напередодні розпаду Радянського Союзу. Головна героїня, 17-річна Кіра, стає свідком розлучення батьків, зникнення однієї країни та народження іншої.

Постер фільму "Ти мене любиш?"

Режисерка Ноябрьова називає свою роботу "особистою історією мого дорослішання та становлення покоління", а персонаж Кіри – "символом мого покоління, першого покоління незалежної України".

Головні ролі у фільмі зіграли Карина Химчук, Наталія Лазебникова, Олександр Жила та Максим Михайличенко.

Кадр з фільму "Ти мене любиш?"

Українська прем'єра фільму "Ти мене любиш?" запланована на 2023 рік.

Раніше стало відомо, що на Берлінале 2023 покажуть короткометражну стрічку "Це побачення" режисерки Надії Парфан. Документальний фільм Аліси Коваленко "Ми не згаснемо" покажуть у програмі Generation 14+. Також в програмі Panorama представлять фільм про катастрофу МН17 "Залізні метелики" Романа Любого. А в Generation Kplus – "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі.