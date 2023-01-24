П'ять сучасних п'єс та Куліш: у Парижі почався Тиждень української драматургії

В Парижі розпочався Тиждень української драматургії. Це партнерський проєкт "Української весни" та театру Lavoir Moderne Parisien, який познайомить французьку публіку із сучасною українською драмою.

Тиждень української драматургії триватиме з 23 до 27 січня.

Протягом цих чотирьох вечорів французькі актори читатимуть французькою шість п'єс українських драматургів.

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Зокрема, можна буде послухати трагікомедію з української класики "Мина Мазайло" Миколи Куліша (26 січня), а також п’ять сучасних творів: "Сім перших робіт Аліни" та "Я норм" Ніни Захоженко (25 січня), "Слава героям" Павла Ар’є (24 січня), "Крізь шкіру" Наталії Блок (25 січня), "Сповідь українки" Марії Ісакової (25 січня).

Фото: Vlad Dubovsky

Також у програмі Тижня заплановано дискусію за участі акторів, концерт української піаністки Марини Вознюк та вокального ансамблю MusiQuinte та дві лекції української театрознавиці, критикині, кураторки театральних проєктів Ірини Чужинової: про сучасний український театр та про новатора українського театру Леся Курбаса і театр "Березіль".

Фото: Vlad Dubovsky

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Ініціаторкою проведення Тижня української драматургії у французькій столиці була акторка та письменниця Маша Ісакова. Вона ж виступила продюсеркою та режисеркою вистав.

Партнером проєкту став заснований у 1868 році театр Lavoir Moderne Parisien, згадки про який можна зустріти у записниках Еміля Золя. Сьогодні він є центром міждисциплінарного мистецького діалогу з орієнтацією на молодих авторів, нові формати та поєднання різних видів сучасного мистецтва – театру, музики, танцю, поезії, перформансу, цифрового мистецтва.

Фото: Vlad Dubovsky

Проєкт "Українська весна" є ініціативою Українського інституту в партнерстві з посольством України у Франції, здійснюється за підтримки Благодійного фонду Dofa Fund та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).