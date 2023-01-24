П'ять сучасних п'єс та Куліш: у Парижі почався Тиждень української драматургії

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
1901
24 січня 2023

В Парижі розпочався Тиждень української драматургії. Це партнерський проєкт "Української весни" та театру Lavoir Moderne Parisien, який познайомить французьку публіку із сучасною українською драмою.

Тиждень української драматургії триватиме з 23 до 27 січня.

Протягом цих чотирьох вечорів французькі актори читатимуть французькою шість п'єс українських драматургів.

Зокрема, можна буде послухати трагікомедію з української класики "Мина Мазайло" Миколи Куліша (26 січня), а також п’ять сучасних творів: "Сім перших робіт Аліни" та "Я норм" Ніни Захоженко (25 січня), "Слава героям" Павла Ар’є (24 січня), "Крізь шкіру" Наталії Блок (25 січня), "Сповідь українки" Марії Ісакової (25 січня).

Фото: Vlad Dubovsky

Також у програмі Тижня заплановано дискусію за участі акторів, концерт української піаністки Марини Вознюк та вокального ансамблю MusiQuinte та дві лекції української театрознавиці, критикині, кураторки театральних проєктів Ірини Чужинової: про сучасний український театр та про новатора українського театру Леся Курбаса і театр "Березіль".

Фото: Vlad Dubovsky

Ініціаторкою проведення Тижня української драматургії у французькій столиці була акторка та письменниця Маша Ісакова. Вона ж виступила продюсеркою та режисеркою вистав.

Партнером проєкту став заснований у 1868 році театр Lavoir Moderne Parisien, згадки про який можна зустріти у записниках Еміля Золя. Сьогодні він є центром міждисциплінарного мистецького діалогу з орієнтацією на молодих авторів, нові формати та поєднання різних видів сучасного мистецтва – театру, музики, танцю, поезії, перформансу, цифрового мистецтва.

Фото: Vlad Dubovsky

Проєкт "Українська весна" є ініціативою Українського інституту в партнерстві з посольством України у Франції, здійснюється за підтримки Благодійного фонду Dofa Fund та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Читайте також: Український театр за кордоном: вистави і проєкти, які створюють враження про Україну


Реклама:


 447
Суспільство

"Впадати у відчай стало звичною справою": історії жінок, які чекають чоловіків з полону

Анастасія Поя
 3982
Суспільство

Ті, хто рятує від темряви. Історії енергетиків, які загинули від російських обстрілів

Наталя Хвесик
 42366
Суспільство

Військовий облік 2023: що змінилося і чи будуть видавати повістки в "Дії"

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Впадати у відчай стало звичною справою": історії жінок, які чекають чоловіків з полону

Анастасія Поя
Справа Талашка про домаганнях до студенток: у Нацполії не знайшли доказів
Гурт ТНМК привіз "Теплий акустичний вертеп" до Дрездена. ВІДЕО
"Були дні, коли вибухи лунали кожні 30 секунд": нацгвардієць розповів про оборону Київщини
Жабенята, саламандри і гриби: найкращі фото крупним планом 2022
СБУ підготувала навчальний курс із тактичної медицини. ВІДЕО
Суспільство

Ті, хто рятує від темряви. Історії енергетиків, які загинули від російських обстрілів

Наталя Хвесик
Суспільство

Військовий облік 2023: що змінилося і чи будуть видавати повістки в "Дії"

Олена Барсукова