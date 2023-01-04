Оголосили ведучих церемонії вручення "Золотого глобуса 2023"

Організатори кінопремії "Золотий глобус 2023" оголосили знаменитостей, які вручатимуть нагороди на церемонії.

Основним ведучим вечора стане актор, сценарист, стендап комік Джеррод Кармайкл, повідомляє Vanity Fair.

Вручатимуть нагороди своїм колегам по кіноцеху акторки Джеймі Лі Кертіс, Мікаела Джей Родрігез і Ана де Армас, актори Трейсі Морган, Біллі Портер, Колман Домінго, режисер Квентін Тарантіно.

Також у списку ведучих – комедійна акторка Ніколь Байер, акторка та співачка Ана Гастейер, телеведуча Нісі Неш, акторка, режисерка та продюсерка Наташа Ліон.

Фото: Golden Globes / Facebook

Організатори додали, що списки ведучих ще доповнюватимуться.

Крім того, організатори повідомили, що цьогоріч актор Едді Мерфі отримає нагороду Сесіля Б. Де Мілля за видатні заслуги в кінематографі.

Фото: Golden Globes / Facebook

80-та церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги у галузі кінематографа й телебачення відбудеться 10 січня 2023 року. Її транслюватиме телеканал NBC.

Номінантів на премію "Золотий глобус 2023" було оголошено 12 грудня. На найбільше статуеток – у восьми різних номінаціях – претендує стрічка "Банші Інішеріна" Мартіна Макдони. Шість номінацій отримав фільм "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шейнерта. По п’ять номінацій мають стрічки "Фабельмани", "Вавилон" та "Елвіс".

Фото на обкладинці: Jean_Nelson / Depositphotos