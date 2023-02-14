До Дня всіх закоханих Бенксі створив графіті про домашнє насильство. ФОТО

Британський вуличний художник Бенксі поділився своєю новою роботою у День всіх закоханих, 14 лютого. Графіті присвячене темі домашнього насильства.

В своєму Instagram Бенксі поділився трьома світлинами одного малюнку, тож його можна роздивитися в деталях.

Хоча художник ніяк не підписав свій пост з новим графіті, на третій світлині в кутку є підпис: Valentine`s Day mascara (Туш до Дня святого Валентина). Також на ній можна роздивитися обличчя намальованої Бенксі жінки – в неї синець під оком та не вистачає зуба.

Жінка вбрана як домогосподарка з 1950-х років: у сукні в клітинку, фартуху та жовтих гумових рукавичках. Намальована жінка стоїть над справжньою старою морозильною камерою, яку хтось залишив посеред вулиці, а Бенксі створив навколо неї свій малюнок. З морозилки стирчать ноги намальованого чоловіка.

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Тож перша публічна робота Бенксі з того часу, як у листопаді він показав кілька робіт, присвячених охопленій війною Україні, торкається теми домашнього насильства. Знаково, що художник опублікував її саме до Дня святого Валентина.

"Святкове" графіті Бенксі з'явилося у місті Маргейт (Велика Британія).

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"Бенксі повернувся", "І вас із Днем святого Валентина", – радіють коментатори новому графіті художника.

Інші хвалять його за обрану тему: "Боротьба з насильством проти жінок. Навіть у День закоханих. Завжди!", "Добре, що вона позбулася його", "Патріархат мертвий", "Усі, хто зазнає насильства – звільняйтеся".

А дехто навіть висловлює несподіване припущення: "Можливо, Бенксі – жінка".