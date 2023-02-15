Український фільм, номінований на цьогорічний Оскар, вийде в прокат

Документальний фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), який потрапив до списку номінантів на Оскар 2023, вийде у всеукраїнський прокат.

Новиною про широкий прокат документалки, яка представляє Україну на Оскарі 2023, поділився у Facebook другий режисер і лінійний продюсер Азад Сафаров.

Чи отримає статуетку Оскара в номінації Найкращий документальний фільм стрічка режисера Сімона Леренга Вільмонта про дітей з притулку на Донбасі, стане відомо 12 березня. Українські кінотеатри почнуть показувати "Будинок зі скалок" за кілька днів до цього – 9 березня.

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За словами Сафарова, фільм можна буде подивитися у Києві, Харкові, Львові, Одесі та інших містах України.

Фільм "Будинок зі скалок" розповідає про українських дітей, які потрапили до притулку, розташованого поруч із лінією фронту на сході країни, а також про виховательок, які працюють в дитбудинку й створюють безпечний простір для малюків. У домі для покинутих дітей вони проводять якийсь час, а далі або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.

Режисером є Сімон Леренг Вільмонт, відомий за ще одним фільмом про дітей на Донбасі "Віддалений гавкіт собак". Стрічку створено у копродукції Данії, України, Швеції та Фінляндії.

Робота над стрічкою тривала на Донбасі понад два роки. Реклама: У січні 2022 року фільм отримав нагороду головного фестивалю незалежного кіно Санденс. Він був відзначений за Найкращу режисерську роботу в конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.