На Берлінале відбулася прем’єра фільму Шона Пенна про війну в Україні

На Берлінському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму Шона Пенна та Аорона Кауфмана про війну в Україні Superpower ("Суперсила").

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У ньому розповідається про війну за незалежність, російське вторгнення, яке сам Шон Пенн зустрів у Києві і бачив на власні очі перший день початку повномасштабної війни", – написав Єрмак.

Робота над фільмом стартувала ще до війни, на початку 2021 року. Шон Пенн взявся знімати кіно про комедійного актора Зеленського, який став президентом.

"У лютому 2022-го, коли почався наступ росіян, голлівудські режисери були в Києві. Тож стрічка на основі кількох інтерв'ю найімовірніше продемонструє різницю між Зеленським як президентом мирної країни та президентом країни у вогні війни", – вважає українська продюсерка Наталія Якимович.

Нагадаємо, 16 лютого 2023 року стартував 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Цього року фестиваль висловлює солідарність з Україною та Іраном.

Берлінський кінофест офіційно засудив агресивну війну Росії і підтримав протестувальників проти іранського режиму. Більшість стрічок висвітлюють теми війни, біженства, еміграції та самоідентифікації.