Український мультик "Непотрібні речі" визнали найкращою анімаційною картиною на кінофестивалі в Празі

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 лютого 2023

Анімаційна стрічка "Непотрібні речі" українського режисера Дмитра Лісенбарта здобула перемогу на фестивалі короткометражних фільмів Prague Film Awards. 

Про це повідомляють у Держкіно. 

Мультфільм визнали найкращою анімаційною картиною 2022 року.

Прем’єра стрічки відбулася влітку 2021 року на Шанхайському міжнародному кінофестивалі. 

"Непотрібні речі" – дебютна анімаційна робота Дмитра Лісенбарта. Мультфільм створений за мотивами оповідання американського письменника-фантаста Роберта Шеклі "Крамниця старовинних чудасій" та розповідає про недалеке майбутнє, де робот купив людину. 

Відзнака в Празі – не перша нагорода картини. У 2021 році мультфільм отримав премію кінокритиків "Кіноколо" як найкращий анімаційний фільм і переміг на фестивалі анімації Linoleum. А також був нагороджений призом журі на іспанському фестивалі Curtas Festival do Imaxinario.

Prague Film Awards – це незалежний фестиваль короткометражних фільмів, який проходить Празі з 2018 року.

Нагадаємо, документальний фільм "Будинок зі скалок" про дітей зі Сходу України переміг на фестивалі документального кіно про права людини One World у Празі.

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