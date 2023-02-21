Друга частина "Аватара" стала третім найприбутковішим фільмом в історії кіно

Фільм "Аватар: Шлях води" обігнав "Титанік" за касовими зборами та став третім найприбутковішим фільмом в історії кіно. Режисером обох стрічок є Джеймс Кемерон.

Про це пише Variety.

Фільм "Аватар: Шлях води" зібрав 2,2444 мільярда доларів у всьому світі. Це більше, ніж свого часу зібрав фільм "Титанік" – 2,2431 мільярда доларів.

Друга частина наукової фантастики нині займає третю сходинку у рейтингу найбільш прибуткових фільмів усіх часів, поступившись "Аватару" (2,92 млрд дол.) і "Месникам: Завершення" (2,7 млрд дол.).

Картина стала найкасовішою за весь час у понад 20 країнах.

Найбільше людей переглянули фільм у Франції, Німеччині та Австрії.

"Джеймс Кемерон продовжує переслідувати себе в чартах касових зборів. Він точно знає, як зацікавити сучасну аудиторію", – сказав головний аналітик BoxOfficePro Шон Роббінс.

Нагадаємо, науковці використали кінотехнології з "Аватару" для діагностики генетичних хвороб, які призводять до паралічу.