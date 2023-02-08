На Кіровоградщині чоловік намагався продати через Інтернет унікальну прикрасу ІІІ століття. ФОТО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
17334
8 лютого 2023

"Чорний археолог" з Кіровоградської області намагався продати через Інтернет унікальний скарб із прикрасами ІІІ століття.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Відомо, що чоловік відкопав срібний пояс на території Хмельницької області. А згодом виставив археологічну знахідку на Інтернет-форумі. Там незаконно привласнений скарб придбав один із учасників обговорення. Однак незаконну оборудку викрили правоохоронні органи.

Знахідку оцінили спеціалісти з Національного музею історії України. На їхню думку, вона датується серединою ІІІ століття. Прикраса пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували з Північної Європи до Чорного моря через територію сучасної України.

Чоловік відкопав срібний пояс на території Хмельницької області. Фото: Національна поліція України

Генеральний директор музею Федір Андрощук зазначив, що срібний пояс, вочевидь, належав заможній людині.

"Пояс з давнини це така статусна річ. Вона підкреслювала високе соціальне положення людини. В даному випадку ми бачимо, що пояс був зроблений зі срібла, що [відбувалося – УП.Життя] дуже рідко…Це, дійсно, вишукана річ, вона говорить про те, що власник був людиною непростою", – розповів експерт.

Далі вилучені срібні прикраси будуть передані для проведення експертизи та підготовки висновків щодо легальності їх походження. А після завершення можуть бути передані на зберігання до музейних фондів.

Нещодавно Київські митники під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Києва до США виявили археологічні артефакти – вісім автентичних наконечників стріл, виготовлених від періоду дохристиянської Русі до ХІV століття.

А в листопаді минулого року зловмисники намагалися переслати поштою із Запоріжжя до Америки ковані та литі частини середньовічної холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіч. Їх задекларували як запчастини до сільгосптехніки та оцінили в 10 доларів.

Читайте також: Ексдиректора Лувру суд визнав причетним до незаконної торгівлі старожитностями


Реклама:


 115
Суспільство

Надихнути на саморозвиток: як зробити перегляд телебачення для дитини безпечним

За підтримки Київстар ТБ
 5050
Здоров'я

Чи впливає погане освітлення на зір? Відповідають лікарі

Тетяна Денисенко
 35281
Суспільство

"Педагог не має бути зручним". Швейцарська школа очима української вчительки

Оксана Онищенко

Головне на сайті


Суспільство

Надихнути на саморозвиток: як зробити перегляд телебачення для дитини безпечним

За підтримки Київстар ТБ
Вперше в Індії трансгендерна пара стала біологічними батьками. ФОТО
З тилу чи окупації: українські лікарі можуть радитися з іноземними колегами щодо лікування пацієнтів
Землетрус у Туреччині: з-під завалів врятували людей, які благали про допомогу у соцмережах. ВІДЕО
У Канаді випустили монету-писанку за трипільськими мотивами. ФОТО
У 2022 році пацієнтів з грипом, ГРВІ та COVID-19 менше на 56% – статистика ЦГЗ
Здоров'я

Чи впливає погане освітлення на зір? Відповідають лікарі

Тетяна Денисенко
Суспільство

"Педагог не має бути зручним". Швейцарська школа очима української вчительки

Оксана Онищенко