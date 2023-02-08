На Кіровоградщині чоловік намагався продати через Інтернет унікальну прикрасу ІІІ століття. ФОТО

"Чорний археолог" з Кіровоградської області намагався продати через Інтернет унікальний скарб із прикрасами ІІІ століття.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Відомо, що чоловік відкопав срібний пояс на території Хмельницької області. А згодом виставив археологічну знахідку на Інтернет-форумі. Там незаконно привласнений скарб придбав один із учасників обговорення. Однак незаконну оборудку викрили правоохоронні органи.

Знахідку оцінили спеціалісти з Національного музею історії України. На їхню думку, вона датується серединою ІІІ століття. Прикраса пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували з Північної Європи до Чорного моря через територію сучасної України.

Чоловік відкопав срібний пояс на території Хмельницької області. Фото: Національна поліція України

Генеральний директор музею Федір Андрощук зазначив, що срібний пояс, вочевидь, належав заможній людині.

"Пояс з давнини це така статусна річ. Вона підкреслювала високе соціальне положення людини. В даному випадку ми бачимо, що пояс був зроблений зі срібла, що [відбувалося – УП.Життя] дуже рідко…Це, дійсно, вишукана річ, вона говорить про те, що власник був людиною непростою", – розповів експерт.

Далі вилучені срібні прикраси будуть передані для проведення експертизи та підготовки висновків щодо легальності їх походження. А після завершення можуть бути передані на зберігання до музейних фондів.

Нещодавно Київські митники під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Києва до США виявили археологічні артефакти – вісім автентичних наконечників стріл, виготовлених від періоду дохристиянської Русі до ХІV століття.

А в листопаді минулого року зловмисники намагалися переслати поштою із Запоріжжя до Америки ковані та литі частини середньовічної холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіч. Їх задекларували як запчастини до сільгосптехніки та оцінили в 10 доларів.