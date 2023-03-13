"Навальний" отримав бутерброд від кіноакадемії". Оскар критикують за нагороду фільму про "хорошого росіянина"

Фільм канадського документаліста Деніела Роера "Навальний" отримав Оскар 2023 в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм.

Американська кіноакадемія відзначила нагородою стрічку, що розповідає про отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році.

Отримувати статуетку разом командою фільму вийшла в криваво-червоній сукні дружина "хорошого росіянина" Юлія Навальна.

Тим часом у Мережі почався справжній шквал критики на адресу Американської кіноакадемії за такий вибір. Зокрема, користувачі залишають коментарі під постом про перемогу "Навального" у Twitter організаторів Оскара.

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Ілюстраторка та режисерка анімації Марія Озірна відповіла кіноакадемії так: "Люба кіноакадемія, можете пояснити, яким чином політична промова Юлії Навальної є неполітичною?"

Засновник Ukraїner Богдан Логвиненко висловився лаконічно.

Нахуяльний — logvynenko (@logvynenko) March 13, 2023

Журналіст Остап Яриш нагадав свій давній пост про стрічку "Навальний": "Багато хто на Заході хвалить російського опозиціонера Навального та документальний фільм про нього, номінований на "Оскар". Але є ще дещо, про що слід пам’ятати: те, що ти проти Путіна, не заперечує імперіалістичних і шовіністичних поглядів Навального".

Since the #Navalny documentary won Oscar, let's talk about the elephant in the room again. https://t.co/iI3RYNw1nX — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 13, 2023

"Це показує, що Оскар – не про якість і навіть не про актуальність. Він (фільм – УП.Культура) був створений до 2022 року, набув популярності лише через загарбницьку війну Росії та любов Заходу до гарної історії про аутсайдера, "протистояння" Путіну... Українська документалка заслужила на нагороду", - пише користувач Michael Stadnik.

Just shows that the Oscars are not about quality or even topicality. It was produced before 2022, only gained its popularity because russia's war of aggression & the west's love for a good underdog story, "standing up" to putin...the Ukrainian doc deserved the acknowledgment. — Michael Stadnik 🇺🇦🍉🦝 (@mi_stad) March 13, 2023

Багато з коментаторів пригадують фразу Навального про "Крим – не бутерброд".

Фильм "Навальный" получил бутерброд от Американской Киноакадемии 🍿#Navalny #Oscars2023 — Big Chris (@Vinnie_BigChris) March 13, 2023

Вручіть йому золотий бутерброд — Hugh Kraine (@hugh_kraine) March 13, 2023

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Опозиційне видання Chechen Center також засудило Американську кіноакадемію за нагороду "для шовініста Навального".

World needs other organisations than those which gave Oscar to chauvinist Navalny.

Zelensky was prohibited to speak about current war but documentary about WWI won award. — Chechen Center (@ChechenCenter) March 13, 2023

"Проігнорувати фільм про українських дітей у прифронтовому місті, але дати Оскар фільму про хлопця, який підтримує окупацію української території. Ганьба!", - пише Andrii Polukhin.

Ignore film about Ukrainian kids on frontline town, but give Oscar to film about guy, who support occupation of Ukrainian territory. Shame! — Andrii Polukhin (@andrenua) March 13, 2023

А дехто навіть не втримався, і відповів популярним мемом.

В одній номінації з "Навальним" був представлений і фільм про Україну, знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, "Будинок зі скалок".

Члени команди стрічки, яку знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, – данський режисер Сімон Леренг Вільмонт, український режисер і лінійний продюсер фільму Азад Сафаров, головні героїні фільму виховательки Ольга Вікторівна Тронова і Маргарита Миколаївна Бурлуцька та інші – знаходилися в залі Dolby.

Інші фільми, що змагались у категорії "Повнометражне документальне кіно":

All That Breathes ("Все, що дихає") – фільм Шонака Сена, що розповідає про людей в Індії, які рятують поранених птахів.

"Вся краса і кровопролиття" – фільм Лори Пойтрас, володар Золотого Лева Венеційського кінофестивалю.

Fire of Love – фільм Сари Доси про французьких вулканологів, які гинуть під час виверження вулкану.

95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії проходила в ніч з 12 на 13 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі. Ведучими церемонії втретє став комік, телеведучий Джиммі Кіммел.

Церемонія оголошення переможців Оскара пройшла в традиційному форматі: з червоною доріжкою (втім, вона буле кольору шампань) та гостями у залі.

На найбільше статуеток претендувала стрічка "Все завжди і одразу" режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта – вона зібрала 11 номінаток. Далі йшли фільми "На західному фронті без змін" та "Банші Інішеріна", які отримали по дев’ять номінацій.

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