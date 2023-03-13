"Навальний" отримав бутерброд від кіноакадемії". Оскар критикують за нагороду фільму про "хорошого росіянина"

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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13 березня 2023

Фільм канадського документаліста Деніела Роера "Навальний" отримав Оскар 2023 в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм.

Американська кіноакадемія відзначила нагородою стрічку, що розповідає про отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році.

Отримувати статуетку разом командою фільму вийшла в криваво-червоній сукні дружина "хорошого росіянина" Юлія Навальна.

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Тим часом у Мережі почався справжній шквал критики на адресу Американської кіноакадемії за такий вибір. Зокрема, користувачі залишають коментарі під постом про перемогу "Навального" у Twitter організаторів Оскара.

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Ілюстраторка та режисерка анімації Марія Озірна відповіла кіноакадемії так: "Люба кіноакадемія, можете пояснити, яким чином політична промова Юлії Навальної є неполітичною?"

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Засновник Ukraїner Богдан Логвиненко висловився лаконічно.

Журналіст Остап Яриш нагадав свій давній пост про стрічку "Навальний": "Багато хто на Заході хвалить російського опозиціонера Навального та документальний фільм про нього, номінований на "Оскар". Але є ще дещо, про що слід пам’ятати: те, що ти проти Путіна, не заперечує імперіалістичних і шовіністичних поглядів Навального".

"Це показує, що Оскар – не про якість і навіть не про актуальність. Він (фільм – УП.Культура) був створений до 2022 року, набув популярності лише через загарбницьку війну Росії та любов Заходу до гарної історії про аутсайдера, "протистояння" Путіну... Українська документалка заслужила на нагороду", - пише користувач Michael Stadnik.

Багато з коментаторів пригадують фразу Навального про "Крим – не бутерброд".

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Опозиційне видання Chechen Center також засудило Американську кіноакадемію за нагороду "для шовініста Навального".

"Проігнорувати фільм про українських дітей у прифронтовому місті, але дати Оскар фільму про хлопця, який підтримує окупацію української території. Ганьба!", - пише Andrii Polukhin.

А дехто навіть не втримався, і відповів популярним мемом.

В одній номінації з "Навальним" був представлений і фільм про Україну, знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, "Будинок зі скалок".

Члени команди стрічки, яку знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, – данський режисер Сімон Леренг Вільмонт, український режисер і лінійний продюсер фільму Азад Сафаров, головні героїні фільму виховательки Ольга Вікторівна Тронова і Маргарита Миколаївна Бурлуцька та інші – знаходилися в залі Dolby.

Інші фільми, що змагались у категорії "Повнометражне документальне кіно":

  • All That Breathes ("Все, що дихає") – фільм Шонака Сена, що розповідає про людей в Індії, які рятують поранених птахів.
  • "Вся краса і кровопролиття" – фільм Лори Пойтрас, володар Золотого Лева Венеційського кінофестивалю.
  • Fire of Love – фільм Сари Доси про французьких вулканологів, які гинуть під час виверження вулкану.

95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії проходила в ніч з 12 на 13 березня у театрі Dolby у Лос-Анджелесі. Ведучими церемонії втретє став комік, телеведучий Джиммі Кіммел.

Церемонія оголошення переможців Оскара пройшла в традиційному форматі: з червоною доріжкою (втім, вона буле кольору шампань) та гостями у залі. 

На найбільше статуеток претендувала стрічка "Все завжди і одразу" режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта – вона зібрала 11 номінаток. Далі йшли фільми "На західному фронті без змін" та "Банші Інішеріна", які отримали по дев’ять номінацій.

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