Нова керівниця у Одеського художнього: колектив музею підтримує рішення

У Одеського художнього музею змінився керівник – виконувачкою обов’язків директора стала співробітниця Музею Катерина Кулай.

Чи підтримують таке рішення у колективі Музею – УП.Життя звернулись по коментарі до колишньої очільниці Музею Олександри Ковальчук та голови наукового відділу музею Кирила Ліпатова.

Олександра Ковальчук, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала до Бостона (США) і керувала Одеським худмузеєм віддалено, пояснила, що рішення про нового керівника прийняли колективно.

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"Ми рік працювали злагоджено в такому форматі, але все одно це складно. В музею має бути керівник, який на місці може вирішувати тактичні питання – це буде швидше, легше для всіх. Вся ця процедура була в діалозі зі мною, з колективом музею, з директором Департаменту культури Одеської облради, з Головою воєнної адміністрації Марченком, з головою Облради Діденком, з головними меценатами клубу Маразлі – ми це все довго обговорювали, кілька місяців обдумували – це було спільне рішення. Раді, що Катя погодилась взяти цю відповідальність на себе – бо вона величезна, а особливо за часів війни", – пояснила Олександра Ковальчук.

Олександра Ковальчук керувала музеєм віддалено. Фото: надане Олександрою Ковальчук

Катерина Кулай працює в Музеї з 2016, спочатку волонтерила, а згодом, коли музей очолив Олександр Ройтбурд, займалась фінансами установи. Згодом допомагала Олександрі Ковальчук.

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"Насправді Катерина займалась майже всім – була моєю помічницею у всіх напрямках роботи, в які я була залучена. Катю знають майже всі донори музею, більшість учасників клубу Маразлі – це спільнота, яка допомагає в розвитку музею щорічними внесками та різними іншими зборами. Катю цінують в колективі – вона мудра, справедлива й дуже виважена в своїх діях, в прийнятті рішень. Я їй довіряю абсолютно, Катерині також довіряв Олександр Ройтбурд", – каже Олександра.

Олександра Ковальчук зараз залишається на посаді заступниці директорки.

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"Для мене посада ніколи не мала великого значення – працювала як заступниця Олександра Ройтбурда. Була директоркою, тепер буду заступницею Катерини Кулай. При цьому продовжую працювати для музею – це для мене є частиною моєї місії. Залишаємось разом, підтримуємо один одного. Музей буде продовжувати роботу в тому стратегічному напрямку. Який продумав і проклав Олександр Ройтбурд – продовжуємо бути таким музеєм, до я кого всі звикли за ці декілька років. Але адміністративно музею, команді буде легше – коли керівник є на місці", – пояснила Олександра Ковальчук.

Новою очільницею Одеського художнього стала Катерина Кулай. Фото: Facebook Музею

Про те, що музейники підтримують рішення про призначення Катерини Кулай, розповів в коментарі УП.Життя науковець Кирило Ліпатов.

Він зауважив, що призначення Катерини також пов’язане з пожвавленням офлайн роботи Музею.

"Олександра Ковальчук зараз у декретній відпустці, цей рік більшість часу знаходиться у США. На період, коли музей знаходився на простої – це можливо було поєднувати. Але зараз, коли музей потроху поступово відкривається. Збільшується кількість виставок – потрібна інша людина, щоби музей працював хоч і в таких умовах, обмежених військовим часом", – каже Ліпатов.

Він наголосив, що у нового керівника, зокрема, буде задача "рухатись у напрямку Києва".

"Є нагальні задачі, які новий керівник має виконувати. Перше – це довести перехід музею з комунальної установи, що підпорядкована Облраді до Мінкульту – після того, як музей у 2022 отримав статус Національного. Це потребує особливі скіли, якими і мені, і Олександрі, й адміністрації здається – володіє Катерина Кулай. Тому це в певній мірі компромісна фігура з досвідом фінансового менеджменту цього великого підприємства – допоможе нам цей рік пропрацювати, як ми плануємо. За своїми особливими рисами Катерина, здається, зможе утримувати колектив і сподіваюсь. Що принаймні цей рік музей буде рухатись у напрямку Києва", – прокоментував Ліпатов.

Катерину Кулай призначили в.о. директора музею до завершення воєнного стану, після чого в Музеї буде проведено конкурс на посаду очільника.