"В Африці сильна російська пропаганда – працюємо на створення іміджу України" – кураторка про мурал в Кенії

У місті Найробі, в Кенії, відкрили український мурал "Grains of Culture" ("Зерна культури"). Став частиною першого масштабного українського артпроєкту на африканському континенті.

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Стінопис втілили художники з Кенії Moha та Eliamin Ink разом із українськими митцями Аліною Коник, Андрієм Ковтуном та Нікітою Кравцовим – він частина міжнародного проєкту муралів "The Wall".

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УП.Життя розпитали кураторку Катю Тейлор про символізм проєкту, а також, що в Африці знають про Україну.

"Проєкт погодили ще рік тому, довго вагались, де його мають реалізувати. У жовтні вирушили в нашу першу подорож у Відень, потім був Брюссель, Марсель і нарешті приїхали до Кенії. Тобто це проєкт, який охоплює Європу і можна сказати Африку. Мурал актуальний, але він не про війну – вона важлива, але є дуже багато проєктів, які вже про неї говорять. Наш – радше про співпрацю, колаборацію між країнами", – каже кураторка.

У центрі Найробі відкрили український мурал. Фото: Український інститут

Катя Тейлор затвердила ескіз триптиха, але остаточне рішення втілення приймали самі митці. Назва "Зерна культури" – символічна. Підкреслює співпрацю, обмін між Україною й Африкою.

"Україна поставляє зерно в Африку – навіть зараз, коли маємо повномасштабну війну. Україна допомагає Кенії – днями прибуде корабель з гуманітарною допомогою – зерном. Африка поставляє каву у весь світ, також в Україну. Мурал – трилогія, яка розкриває тему наших стосунків від діалогу між людьми і до економічних, політичних і культурних взаємин", – каже кураторка. Підкреслює, що в Африці присутність України майже не відчутна. На весь континент діють лише 6 українських посольств.

"Нас за рік добре знають у Європі – про нашу культуру, історію, цінності. Але в Африці – своя повістка, розуміння, чим є Україна – і вона для них дуже далека. Чому мають за нас переживати, включатись в діалог, підтримувати Україну? Якщо ми хочемо посилити тут свій голос, отримати підтримку в міжнародних організаціях, які впливають на рішення, що приймаються на користь України – нам треба будувати ці стосунки. І в першу чергу на Африканському континенті, де Україна представлена дуже мало", – каже Катя Тейлор.

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Зокрема в муралі акцентували на подібному досвіді колоніального минулого Кенії й України. Країни Африки, так само як і ми, мають колоніальне минуле – як ніхто знають, що таке імперіалістичні наративи.

"Вони позбавились цього – ми все ще маємо такий вплив. Екс-британська імперія дуже ретельно переосмислила своє минуле – але це не відбувається з Росією. В проєкті не порівнюємо досвіди, а запропонували поглянути на минуле, коли ми не мали голосу, а тепер можемо демонструвати надбання, говорити про нашу історію, повертати наші культурні цінності", – каже кураторка.

У центрі Найробі відкрили український мурал. Фото: Український інститут

Катя Тейлор наголошує, що в африканських країнах потужна російська пропаганда. Створення муралу одразу викликало спротив і хейт в бік художників.

"Ще на етапі створення муралу боти атакували авторів у соцмережах. Про Україну більше знають люди, які критично мислять, ангажовані в міжнародну повістку – розуміють, що у нас відбувається. Вони на нашій стороні. А от пересічні кенійці часто знаходяться під впливом пропаганди. Нас знають завдяки студентам. Але це створило радше негативний імідж. Бо коли на початку війни студентів з Африки затримали на кордоні – Росія розігнала фейк, що українці расисти. І це полетіло так далеко, що досі не можемо спіймати", – каже Катя Тейлор.

Зараз про Україну в Африці здебільшого відомі три факти – два навіяні російською пропагандою.

"Коли тут говорять про Україну – помітні 3 меседжі. Що ми воюємо з Росією і це громадянська війна, що українці це расисти, а третій позитивний – величезна кампанія з поставкою зерна. Але там також є купа брехні. Бо коли Росія окупувала Маріуполь і вкрала наше зерно – вони продали його під своїм лейблом", – каже кураторка.

Ділиться, що проєкт став одним із найважчих, які втілила.

"Просувати свої меседжі в Африці непросто – бо кенійці сприймають білих людей, які приїздять зі своєю ідеологією, як тих, що нав’язують ідеї. Тут їх називають "мізунгу". Маємо бути лояльними, дипломатичними в тому, як ми комунікуємо. Один із важливих наративів – що Росія не борець з імперіалізмом, як вона себе тут представляє, а сама є імперією. І це міф, який потрібно розвінчувати, але в дуже м’якій формі. А мистецтво є міжнародною мовою, яка не потребує перекладу. Ми поїдемо – а мурал залишиться", – каже Катя Тейлор.

Проєкт зреалізували Український Інститут та агенція культурного розвитку Port. The Wall/Nairobi – фінальний з 5 муралів-символів, які відкрились у Відні, Берліні, Марселі та Брюсселі. Спеціальними гостями події-відкриття став електронний дует "Tvorchi," які представлятимуть Україну на Eurovision Song Contest 2023.

В рамках підготовки до відкриття муралу у Кенії художники також розмалювали місцевий транспорт – matatu (матату). Втілили двоє художників з Кенії – Moha та Аліна Коник.