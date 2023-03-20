На Кіностудії Довженка показали перфоманс про те, як українці люблять у війну

Два дні поспіль у павільйонах кіностудії Довженка показували перформативну виставу "Безпечний простір", авторки та режисерки Євгенії Відіщевої. "Голосами" перфомансу стали професійні актори й музиканти: Антон Слєпаков, Надія Голубцова, Маруся Іонова, Марія Леоненко.

Музичний супровід і вайб створювали Андрій Соколов/Walakos (елекронна музика), Андрій Бармалій – сумний саксофоніст та Олександр Явдик (барабани).

Вистава не має сюжету як такого – побудована на діалогах-роздумах про життя у війну.

"А я живу? Чи я тимчасово відсутня?", "Стільки страждань, ми постійно про це говоримо. Постійно рефлексуємо і так, ми стаємо такими широкими людьми. Ми так багато приймаємо і так швидко розвиваємось", "Я відчуваю, що ми вже на якомусь іншому етапі розвитку чи розуміння світу. Ми в центрі цивілізаційного розвитку і маєм народити якісь нові сенси, якусь нову форму демократії. Але я це не вибирала. Якщо б мені запропонували жити нормальне життя і померти так і не зрозумівши його суть, я би обрала це", "Дуже чекаю весну. Мені чомусь здається, що коли світить сонце – ракети не прилітають", – лише частина "голосів", які звучать як маркери нової реальності, і водночас відгукуються ніби нова форма світовідчуття.

Організували проєкт Vidlik PROJECTS.

У діалогах та монологах артисти рефлексували про досвід життя у війну, травми переселенців, здатність знайти себе на тлі війни та прийняти чужий досвід, відмінний від власного.

Текст авторка написала, спілкуючись зі знайомими артистами та мешканцями прифронтових територій. Використала фрази, які найчастіше чула від співбесідників і які відгукувались їй самій.

"Текст вистави – це те, що витає в моєму просторі останній рік. Це уламки моїх розмов із різними людьми. Уламки моїх постійних думок і питань. У самому тексті п’єси звучить багато різних голосів людей з мого оточення – багатьох українців, які виїхали за кордон – про що вони думають і говорять. Людей, які втратили будинки і живуть в іншому місті в Україні. Людей, які живуть в Києві. У 2022 їздили з проєктом "Контур" по Сходу, Півдню України. Багато говорили з людьми, які приходили на наші події – їхні думки, переживання зокрема трансформувались в цей текст", – розповідає Євгенія Відіщева.

На кіностудії Довженка показали перфоманс "Безпечний простір". Фото: пресслужба

Остаточно канва "Безпечного простору" була пропрацьована уже в рамках репетицій – безпосередньо з акторами, з музикантами.

"Це дуже живий текст, який постійно змінюється. Багато залежить від акторів, перформерів, від музикантів, які якось цей текст сприймають, роблять його своїм, перепроживають. Скажімо, жодна репліка саксофоніста Андрія Бармалія – не є прописаною завчасно, вона народжується в процесі, на сцені", – каже Євгенія.

Емоційна гра Андрія Бармалія підсилює діалоги, стає певною піковою точкою кожного блоку. Євгенія запросила саксофоніста в проєкт того, як почула сольну програму артиста.

"У мене є репліка в тексті, що коли я люблю людей – я ними захоплююсь і хочу, щоби ними захоплювались і інші люди. Частина вистави – із сольної програми Андрія. Коли вперше її почула – вона дуже мене вразила. І я подумала, що це про те, що я зараз відчуваю. І багато людей відчувають те, що він говорить своєю музикою", – каже режисерка.

Одним із перформерів став музикант Антон Слєпаков (засновник гуртів "ВГНВЖ" (раніше "Вагоновожатые") та "И Друг Мой Грузовик", проєкт WarНякання). Бере участь у діалогах. Рефлексує, як змінилось його ставлення до Росії.

"З Антоном Слєпаковим співпрацювали в кількох проєктах. Із WarНякання їздили у Вознесенськ, Миколаївської області – робили там благодійний стрім для того, щоби зібрати гроші на відбудову міста. Коли були в турі Україною й за кордоном – дуже багато говорили з ним. Уривки цих розмов теж є в тексті – про те, що з нами відбувається", – каже режисерка.

На кіностудії Довженка показали перфоманс "Безпечний простір". Фото: пресслужба

Частина діалогів присвячена почуттю закоханості, трансформаціям позитивних почуттів у час війни.

"Мені здається, що люди, які роблять неймовірні речі зараз – роблять це і з любові. Думаючи про свій дім, про своїх людей. Хотілось підкреслити, що любов це не тільки про закоханість – це про життя. Що дуже важливо давати собі право на життя тут і зараз. Під час цієї війни – а не жити в постійній кімнаті очікування, коли все закінчится – і я з можу собі оце й оце дозволити", – каже авторка.

Зокрема любов у "Безпечному просторі" – виступає і як головна складова можливості зрозуміти "іншого" – того, хто виїхав (лишився) – людину з відмінним досвідом.

"Дуже важливо говорити під час війни про любов. Відчуваю, як багато злості й ненависті зараз у нашій реальності, в нашому світі. Це дуже природня реакція, але дуже страшно втратити вміння любити іншу людину, любити свої міста, Україну. Вміння приймати інших людей з досвідом, відмінним від мого. Багато думаю про те, як нам всім тепер спілкуватись, коли в нас є спільна травма, але дуже різний досвід", – каже Євгенія.

На кіностудії Довженка показали перфоманс "Безпечний простір". Фото: пресслужба

Вистава стала першою спробою авторки поговорити про війну, яка триває. Євгенія шукала некласичну форму, яка могла би стати цікавою й терапевтичною.

"Часто ставлю собі питання про те, як тепер мистецтво може говорити про війну під час війни. Бо з моєї точки зору більшість мистецьких форм тепер не працюють. Мистецтвом не можна перевершити те, що відбувається в нашій реальності. Не може дати ще більше емоцій ніж ті, які вже проживаємо. Нас не вражають фільми про війну – коли вона відбувається просто тут із нами тут. Те, що кожного дня ми читаємо такі новини, чуємо повітряну тривогу, помирають люди. Важливо було знайти форму, де я й вся мистецька команда можуть бути чесними, де ми можемо експериментувати. Поговорили про те, що нас турбує і спробувати поговорити про майбутнє. Склалось враження, що нам це вдалось", – каже режисерка.

Частиною вистави є й візуальні рішення – під час виступу акторів – їхнє зображення проєктували на стелю павільйону. Щоби підсилити меседжі – в різних частинах локації проєктували текст.

Проєкцію створили Павло Сірко й Євген Арлов, художник зі світла – Кирило Кандратьєв.

Після завершення перфомансу глядачи лишаються на обговорення – це частина "терапії".

"Мене вразило, що люди після вистави обіймались, їм хотілось ділитись – отже, все працює", – зауважила режисерка.

Всі кошти за квитки команда перераховує ГО "Космос-табір" для реалізації культурного кластеру на базі кіностудії Довженка. Планують створити там постійний майданчик для сучасного мистецтва.

В майбутньому виставу "Безпечний простір" планують повезти в тур Україною.