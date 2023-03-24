Заходи з вшанування пам'яті та концерти – як українці відвідують культурні події у війну

Українські музи не мовчать навіть у війну. В різних містах України навіть близьких до лінії фронту, відбуваються фестивалі, концерти та презентації книг. Чи встигають їх відвідувати українці і чи задоволені вони якістю культурного продукту, який пропонують їм організатори заходів – дізнавались у Київському міжнародному інституті соціології.

Для дослідження розпитили мешканців різних регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій, різної статі й віку.

Які культурні події користуються попитом

Згідно результатів дослідження, попри повномасштабну війну, культурні події користуються попитом. За даними Інституту, найчастіше українці відвідують не розважальні заходи, а події, пов’язані з вшануванням пам’яті.

Реклама:

"Більшість (60%) учасників дослідження відвідали хоча б один культурний захід упродовж останнього року. Найчастіше опитані згадували такі заходи: публічне вшанування пам’яті якоїсь людини (26%), музичні концерти (22%), кінотеатри (21%) та екскурсії (20%)", – написали в дослідженні.

Чи ходять українці в бібліотеки

Однією з непопулярних сфер продовжують бути бібліотеки. Згідно з опитуванням, за рік більшість респондентів не відвідувало цих закладів культури.

"Більшість учасників опитування (62%) не відвідували впродовж останнього року ані бібліотек, ані книжкових магазинів", – зазначили в підсумках дослідження.

Книгарні відвідують частіше порівняно з бібліотеками: 29% опитаних хоча б раз за рік були у книжковому магазині, і лише 16% – у бібліотеці.

Щодо власне читання книжок, то незалежно від відвідування бібліотек та книжкових магазинів, більшість опитаних (62%) читали паперові або електронні книги впродовж минулого року.

Реклама:

Чи задоволені українці якістю подій

Понад половина опитаних задоволені якістю проведення культурних заходів, створених українською мовою, а 89% позитивно висловились загалом про продукт, створений українськими митцями або в Україні.

Найменше українці задоволені якістю театральних вистав:

музичними творами – 89%;

фільмами – 81-83%;

книгами – 75-80%;

концертами – 72-78%;

музеями – 66-72%;

культурними фестивалями – 62-68%;

театральними виставами – 58-68%.

Що заважає відвідувати заходи

Основними причинами, які заважають відвідувати стільки заходів, скільки би вони хотіли, українці назвали: брак вільного часу (42%), відсутність таких заходів поблизу місця проживання або роботи (37%), нестача коштів (31%), відсутність компаньйонів для відвідування культурних заходів (10%), війна (9%), незадовільна якість доступних заходів (6%), погане здоров’я (3%).

Хто взяв участь в опитуванні

Опитування проводили з 27 січня до 3 лютого 2023 року методом телефонного інтерв’ю серед 2009 дорослих жителів України. Вибірка дослідження репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2% для показників, близьких до 50%, 1,9% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,3% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,0% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.