У міжнародному конкурсі перемогла картина з цифрами ЄДРПОУ – галерист розповів про трієнале малюнка

У київській галереї "Білий світ" відкрилася виставка "Бісова дюжина" співкуратора галереї Олександра Яновича. Більша частина робіт – емоційна реакція на вторгнення Росії в Україну. Паралельно з підготовкою першої авторської виставки, Олександр Янович проводив Міжнародне трієнале патріотичного малюнка, який завершився вернісажем.

Зараз у галереї можна придбати каталог робіт художників та наліпки із копіями робіт трієнале – всі кошти від продажу перераховують на підтримку ЗСУ.

Кореспондентка УП.Життя Ганна Щокань поговорила з Олександром Яновичем про проведення трієнале у повномасштабну війну, які роботи представили митці, як обирали переможця та про допомогу ЗСУ.

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Вперше арт-центр "Білий світ" провів міжнародне трієнале малюнка, яке присвятили рефлексіям на війну в Україні. Заявки художників з різних країн збирали з серпня 2022.

"Ідея конкурсу виникла вже давно і якраз війна спершу зупинила її реалізацію. Коли війна нас всіх накрила, і ми всі в просторі цієї трагедії жили, то якийсь час нам усім приходила думка, що ми робимо що можемо – важливе й багато, але здатні зробити ще. Хотілось робити більше, оскільки головна ідея нашого ворога – якраз змінити наше життя, фактично зупинити його. Десь ближче до Дня Незалежності прийшла думка, що цього дня – рівно півроковини війни – у цей день провели опенкол", – розповів ініціатор конкурсу, галерист Олександр Янович.

"Портрет люті" Олени Дудніченко Цой – володарки другої премії Трієнале малюнка. Фото: Facebook White World

До проєкту зібрали понад 200 заявок від українських та іноземних митців. Учасникам запропонували осмислити, що відбувається і що вони відчувають зараз. До участі в конкурсі відібрали 161 роботу.

"Українські художники були дуже задоволені, що якась локація відновила роботу і хоче показати, як художники рефлексують на війну. Вийшов дуже емоційний проєкт. Відносно мало іноземних робіт, бо митці просто не змогли їх надіслати – була окрема складність з логістикою. Кілька робіт надсилали нам по 3 рази – наша співробітниця пересилала їх з Варшави", – каже Янович.

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Едуард Потапенков – володар почесної медалі Міжнародної Трієнале малюнка за роботу "Любитель мостів". Фото: Facebook White World

Переможців обрали в роковини повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну.

"Вернісаж зробили рівно через півроку – на роковини війни – як символ того, що життя продовжується і ми не просто робимо спротив, а все, що ми робимо – заради перемоги. І художники, які можуть, воюють, якісь волонтерять, допомагають всім, чим можуть – ми продовжуємо працювати й жити", – каже галерист.

Художник Олег Катеринюк створив малюнок "Долі війни". Фото: Facebook White World

Перше місце і головну премію отримав Владислав Єрко – український художник, відомий як ілюстратор книг, зокрема творів Шекспіра. Має різні серії графічних робіт. Подав на конкурс роботу про захисників Маріуполя.

Художник Юрій Денисенков створив малюнок "Holding". Фото: Facebook White World

"Там є напис ЄДРПОУ і номер – і це номер комбінату "Азовсталь". Таке потужне поєднання емоції, думки й професійності художника попри популярність образів, не виглядає як кон'юнктура. Робота професійна, яскрава, підняла болючу тему. Кожен із глядачів бачить у ній своє. Це суміш жаху й надії", – прокоментував Янович.

Робота переможця Трієнале Владислава Єрка "Комбінат". Фото: Facebook White World

Трійко переможці отримали $1000, $750 та $500, а також спеціальні меделі. Галерея виготовила більшу кількість нагород, щоби донатити на ЗСУ.

"Окрім того, що конкурс показав спільноті й художникам, що життя триває – ми придумали ще кілька речей, які прямо допоможуть ЗСУ – надрукували каталог, всі кошти від якого відправляємо на потреби ЗСУ. Позолочені медалі пропонуємо придбати донаторам за 25 тисяч гривень. Кілька благодійників вже нагородили ними під час вернісажу", – розповів Янович.

Центр сучасного мистецтва "Білий світ" – проводить виставки та освітні заходи у галереї, працює як видавництво та організовує конкурси малюнка Трієнале. Однією з перших київських локацій запрацювала у повномасштабну війну.