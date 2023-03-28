Після скандального звільнення директорки. Музей Флоренції запросив батьків зі школи у Флориді подивитись на Давида

Музей Флоренції, де зберігається шедевр епохи Відродження – скульптура Давида авторства Мікеланджело Буонарроті, запросив до себе батьків та учнів однієї з приватних шкіл Флориди. Запрошення надіслали після того, як директорку школи змусили звільнитися через показ учням скульптури на уроці.

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Директорка музею Galleria dell'Accademia, в якому скульптура виставляється з 1873 року, Сесілі Холлберг надіслала запрошення цілому класу і заявила, що директорка школи має бути "винагороджена, а не покарана".

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"Говорити про епоху Відродження, не показуючи Давида, безперечну ікону мистецтва і культури того історичного періоду, було б безглуздо", – цитує Холлберг BBC.

Директорка музею заявила, що вважати статую Давида порнографічною означає не тільки не розуміти Біблію, але й саму західну культуру. "Я не можу повірити, що це насправді сталося, спочатку я подумала, що це фейкова новина, настільки це було неймовірно і абсурдно", – сказала Холлберг.

"Необхідно розрізняти оголеність і порнографію. У Давиді немає нічого порнографічного або агресивного, це молодий хлопець, пастух, який навіть згідно з Біблією не мав показного одягу, але хотів захистити свій народ", – додала вона.

Мер Флоренції Даріо Нарделла також запросив вчителя, який показав учням роботу Мікеланджело, відвідати місто і побачити вживу його витвори мистецтва.

"Плутати мистецтво з порнографією просто смішно. Мистецтво - це цивілізація, і ті, хто його викладає, заслуговують на повагу", – написав Нарделла у Twitter.

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Un’insegnante della Florida è stata costretta a licenziarsi per aver mostrato agli studenti le foto del David di Michelangelo. Scambiare l’arte per pornografia è semplicemente ridicolo. pic.twitter.com/Gn8UM3HUqe — Dario Nardella (@DarioNardella) March 25, 2023

"Італія переповнена творами мистецтва, від величних статуй до чарівних фонтанів і картин, не тільки в музеях, але й у всіх її містах, на площах і вулицях, причому на деяких з них зображені оголені фігури. Чи є це порнографією? Чи варто закривати цілі міста через художні зображення людського тіла?" – зауважила Холлберг.

Флорентійський мистецтвознавець і декан університету у Сієні Томазо Монтанарі заявив, що таке ставлення до навчального процесу бентежить: "По-перше, викликає занепокоєння відсутність освітньої свободи, оскільки вона не повинна обмежуватися сім'ями. З іншого боку, з культурної точки зору, західний світ має тенденцію асоціювати фундаменталізм і цензуру з іншими суспільствами, вважаючи, що він володіє здатністю поширювати демократичні ідеали по всьому світу. Але цей культурний відступ чітко висвітлює присутність фундаменталістських поглядів і на Заході".

Інцидент стався на уроці з мистецтва у приватній християнській школі в Таллагассі, штат Флорида. Учням 6 класу показали скульптуру Мікеланджело, що зображає оголеного Давида – біблійного героя, який вбиває воїна Голіафа.

Однак дехто з батьків назвав скульптуру Давида "порнографічною" і висловив обурення тим, що дітям її показали. Тож після ультиматуму від шкільної ради директорка Хоуп Карраскілла подала у відставку. Вона пояснила, що вже десять років викладає за системою класичної освіти та знає, що час від часу трапляються батьки, яких "засмучує" мистецтво епохи Відродження.