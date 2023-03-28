Смілянець, Захоженко та актори-захисники: кому вручили ювілейну "Київську пектораль"

У Києві відбулася церемонія вручення 30-ї театральної премії "Київська пектораль" за підсумками 2022 року.

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Церемонія нагородження пройшла в залі Молодого театру. Цьогоріч переможців нагороджували у трьох номінаціях: "За особистий внесок у мистецтво", "Спеціальна премія" та "Подія року". Через воєнний стан в країні, за рішенням оргкомітету, грошова премія виплачуватись не буде.

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"Цьогорічна відзнака уникає художніх досягнень, які, за відомих причин, оцінити надто складно", - заявив співголова оргкомітету премії Олексій Кужельний.

Фото: Олексій Самсонов для КМДА

Переможцями у номінації "За особистий внесок у мистецтво" стали 104 працівники столичних театрів, які наразі захищають Україну на передовій.

Фото: Олексій Самсонов для КМДА

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Фото: Олексій Самсонов для КМДА

"Спеціальну премію" отримали драматурги за актуальні патріотичні твори, написані у 2022 році. Ірину Малоліту відзначили за музичну казку "Цап-кацап", Ольгу Анненко – за п'єсу "Люби мене, не покинь", Ніну Захоженко – за п'єсу "Я, війна і пластикова граната", Марину Смілянець за театральний твір "Позивний "Елвіс".

Фото: Олексій Самсонов для КМДА

Фото: Олексій Самсонов для КМДА

"Подією року" назвали поновлення повноцінної роботи київськими театрами навесні-влітку 2022 року. Пекторалі отримали художні керівники всіх театральних установ столиці.

Фото: Олексій Самсонов для КМДА

Фото: Олексій Самсонов для КМДА

Премія "Київська пектораль" була заснована у 1992 році Спілкою театральних діячів України та Головним управлінням культури Київської міської державної адміністрації. Її мета - вшанувати кращих акторів, режисерів, представників інших творчих професій, пов’язаних із театральним мистецтвом. У щорічному конкурсі беруть участь усі професійні театральні колективи Києва.