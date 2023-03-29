Обійшла "Крижане серце" та "Співай". "Мавка" стала найкасовішою анімацією за всю історію українського кінопрокату

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
8671
29 березня 2023

Український повнометражний анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим в історії українського кінопрокату мультфільмом.

Читайте УП.Культура у Telegram

Зібравши за місяць прокату 98 634 367 грн бокс-офісу, "Мавка" обійшла попереднього лідера – анімацію "Крижане серце 2", а також мультики "Співай 2", "Секрети домашніх тварин 2", "Грінч", що йшли далі у рейтингу.

За місяць прокату на мультик за мотивами драми Лесі Українки "Лісова пісня" продали 779 798 квитків.

"Чотири вікенди поспіль мультфільм очолює український бокс-офіс, попри те, що кожного тижня у прокаті відбуваються прем'єри, зокрема й голлівудські", – ідеться в повідомленні студії Film.ua.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений FILM.UA Group (@filmua)

Раніше анімація "Мавка. Лісова пісня" встановила новий рекорд із касових зборів серед українських стрічок за три вікенди прокату, зібравши понад 81 млн грн бокс-офісу. Мультик обійшов попереднього рекордсмена – романтичну комедію "Я, ти, він, вона" режисерів Володимира Зеленського та Девіда Додсона, що вийшла у 2018 році.

Також за перший вікенд прокату мультик зібрав 25 млн грн, що стало найкращим результатом зі зборів серед вітчизняних релізів.

"Мавка. Лісова пісня" – український мультфільм студії Animagrad за мотивами п'єси Лесі Українки. Режисерами анімації стали Олег Маламуж та Олександр Рубан. Робота над стрічкою зайняла майже сім років, що зробило "Мавку" одним із кінопроєктів з найдовшою реалізацією.

Головних героїв озвучили Наталка Денисенко, Артем Пивоваров, Олена Кравець, Dzidzio, Юлія Саніна, Олег Скрипка та інші.

Мультфільм вийшов в український прокат 2 березня.

Читайте також: Мультик, який чекали вісім років. В український прокат вийшла "Мавка. Лісова пісня"


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED