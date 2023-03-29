Обійшла "Крижане серце" та "Співай". "Мавка" стала найкасовішою анімацією за всю історію українського кінопрокату

Український повнометражний анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим в історії українського кінопрокату мультфільмом.

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Зібравши за місяць прокату 98 634 367 грн бокс-офісу, "Мавка" обійшла попереднього лідера – анімацію "Крижане серце 2", а також мультики "Співай 2", "Секрети домашніх тварин 2", "Грінч", що йшли далі у рейтингу.

За місяць прокату на мультик за мотивами драми Лесі Українки "Лісова пісня" продали 779 798 квитків.

"Чотири вікенди поспіль мультфільм очолює український бокс-офіс, попри те, що кожного тижня у прокаті відбуваються прем'єри, зокрема й голлівудські", – ідеться в повідомленні студії Film.ua.

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Раніше анімація "Мавка. Лісова пісня" встановила новий рекорд із касових зборів серед українських стрічок за три вікенди прокату, зібравши понад 81 млн грн бокс-офісу. Мультик обійшов попереднього рекордсмена – романтичну комедію "Я, ти, він, вона" режисерів Володимира Зеленського та Девіда Додсона, що вийшла у 2018 році.

Також за перший вікенд прокату мультик зібрав 25 млн грн, що стало найкращим результатом зі зборів серед вітчизняних релізів.

"Мавка. Лісова пісня" – український мультфільм студії Animagrad за мотивами п'єси Лесі Українки. Режисерами анімації стали Олег Маламуж та Олександр Рубан. Робота над стрічкою зайняла майже сім років, що зробило "Мавку" одним із кінопроєктів з найдовшою реалізацією.

Головних героїв озвучили Наталка Денисенко, Артем Пивоваров, Олена Кравець, Dzidzio, Юлія Саніна, Олег Скрипка та інші.

Мультфільм вийшов в український прокат 2 березня.