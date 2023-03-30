У Берліні відкрили перше закордонне представництво Українського інституту. ФОТО

У столиці Німеччини, Берліні, відкрилося перше представництво Українського інституту за кордоном. На ньому представили його керівницю – Катерину Рітц-Ракул.

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На відкритті гості слухали музично-сценічні читання Green Corridor від режисерки Олени Апчел у супроводі національного президентського оркестру, музичний перформанс від Маріанни Клочко, а також побачили виставку українських плакатів воєнного часу та презентацію документального фільму про українське мистецтво та митців під час війни, створеного у технології VR.

"Це знакова подія для наших двосторонніх відносин та свідчення зростаючого впливу української культурної дипломатії в Європі. Разом із моєю німецькою колегою Анналеною Бербок ми вітаємо цей історичний крок, який дозволить німецькому суспільству глибше зрозуміти Україну та українців", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У Берліні відкрили представництво Українського інституту. Фото: Український інститут

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"Ми раді, що перше представництво Українського інституту за межами України відкривається саме в Берліні – як символ надії та місце зустрічі наших країн", – додала пані Бербок.

У Берліні відкрили представництво Українського інституту. Фото: Український інститут

В перший рік своєї роботи команда берлінського представництва УІ складатиметься з чотирьох осіб, яких відбирали через відкритий конкурс. Також конкурсним шляхом обрали керівницю представництва: нею стала перекладачка, культурна менеджерка, засновниця ГО KUL'TURA Катерина Рітц-Ракул.

Серед завдань берлінського представництва – покращення знань про Україну в німецькому суспільстві, популяризація української культури, розвиток зв'язків українських митців, представників громадянського суспільства та науковців з німецькими колегами.

У Берліні відкрили представництво Українського інституту. Фото: Український інститут

На 2023 рік команда готує низку подій. Це концерти та презентації музичних гуртів у Гамбурзі, виставку українського мистецтва у Дрездені, театральні постановки у Кьольні, дискусії у Вісбадені, стенд з українською літературою у Франкфурті та інші.

Відкриття представництва в Німеччині стало можливим завдяки тристоронньому партнерству між Українським інститутом, Ґете-Інститутом та Фондом відкритого суспільства за підтримки Посольства України в Німеччині.

Очолила інституцію Катерина Рітц-Ракул (друга справа). Фото: Український інститут

Раніше в інтерв’ю УП.Культура креативна директорка Українського інституту, мистецтвознавиця Тетяна Філевська розповідала, що після вдалого запуску офісу УІ у Франції влітку 2022 року планується відкриття ще двох філій в європейських країнах.