Завершився перший мистецький аукціон від УП та "Повернись живим": скільки вдалося зібрати на Кримську бригаду

В аукціонному домі Goldens завершились торги першого благодійного мистецького аукціону ART CAN HELP. Contemporary. Подія відбулась за ініціативи видання "Українська правда" та за підтримки благодійного фонду "Повернись живим".

За результатами торгів 11 лотів знайшли нових власників, загальна сума зібраних коштів склала 450450 гривень.

Під час торгів були придбані роботи Жанни Кадирової, Лади Наконечної, три роботи Нікіти Кадана, Євгена Коршунова, Ксенії Гнилицької, Стаса Туріни.

Ця сума є суттєвим внеском для проєкту збору коштів на потреби 10-ї морської авіаційної бригади, що його організували УП та фонд "Повернись живим". Оплата за придбані лоти здійснюється напряму на рахунок фонду "Повернись живим".

Володимир Кузнецов. "Кримські Зорі (Новий свєт, планктон)" (2022)





Для тих, хто не встиг долучитись до благодійної ініціативи, до кінця тижня ще є можливість придбати кілька творів з колекції аукціону. Вартість кожного з лотів вказана в каталозі на сайті аукціонного дому.

Стас Туріна. Із циклу "Фігури із України для чайної церемонії" із серії "З методфонду нескінченного натюрморту" (з 2012)





Серед найцікавіших творів, власником яких ще можна стати: "Кримські зорі" Володимира Кузнецова, серія робіт Ксенії Гнилицької, графіка Сергія Сабакаря та офорти Тараса Ковача, фотографія Владислава Краснощока, об’єкт Юрія Болси, створений з уламку будинка, в який влучила російська ракета, живопис Богдана Сокури, який зараз знаходиться у лавах ЗСУ, та інші твори.

Краснощок Владислав. Із проєкту "Документація війни" (2022)

10-та морська авіаційна бригада – єдиний у своєму роді підрозділ ВМС України. У 2014 році бригада провела унікальну операцію. За наказом замкомандира бригади з льотної підготовки, полковника Ігоря Бедзая підрозділ евакуював з уже осадженого росіянами Криму свою авіаційну техніку.

Після початку повномасштабного вторгнення, 7 травня 2022 року, полковник Бедзай вилетів на чергову складну пошуково-рятувальну операцію у районі гирла річки Дунай. Екіпаж офіцера виконав поставлену задачу, але в їхній Мі-14 поцілила російська керована ракета. Полковник і ще п’ятеро українських військових, які були на борту, загинули.

Нині 10-та Кримська бригада, названа на честь Героя України Бедзая, не тільки мріє повернутися у рідний Крим, а ще й кожною своєю операцією мститься ворогам за друга і командира.