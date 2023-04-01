Свіжі серіали квітня: порноактор, розлучення, заколот і мелодрама

Нова добірка серіалів від кінокритика і солдата Ярослава Підгори-Гвяздовського переконує, що у людства ще є порох, він сухий, бо горить яскраво і весело. Попри міксування ідей і продовження ідей, вже оцінених аудиторією – на кшталт блискучих "Спадкоємців", – можна отримати задоволення від історій непридуманих, а лише перенесених з життя на екран, як у випадку з екранізацією життя порно-актора Начо Відаля.

Або оцінити талановиту екранізацію талановитої книги, маючи на увазі "Щасливчика Генка", посталого з роману Річарда Руссо "Пряма людина". Або, ще цікавіше – переглянути серіал, зроблений ніби на основі документальної історії, але насправді цілковито вигаданої, як "Дейзі Джонс і Six".

Словом, є що дивитися. Насолоджуйтеся!

Реклама:

Кроляча нора (Rabbit Hole)

Показ: Paramount+, США

В дусі Фрідріха Дюрренматта і його "...про спостереження за тим, котрий спостерігає за спостерігачами", головний герой, Джон Вейр (Кіфер Сазерленд), чиє прізвище легко і навмисно перегукується з вуайеризмом, саме спостерігає за тим, кого йому доручили підставити, і кого він талановито за великі гроші підставляє. Але за ним самим хтось спостерігає, і врешті не менш талановито і надзвичайно ефектно підставляють.

Хто міг перевершити профі підстав? Відповіді зроблені прекрасно-детективним і трилеровим чином, динамічно і дотепно, та й ще психологічно, занурюючи глядача в трагічне минуле героя, таким чином створюючи глибину історії. Нехай Сазерленд продовжує носити ту ж саму прилиплу до нього маску і амплуа, що й в "24" і "Останньому кандидаті", але зараз він цікаво поміняв місцями іншу свою роль, в "Утікачі", сам граючи тепер втікача, за яким полюють.

І тут треба віддати належне парочці сценаристів, Глену Фікарро і Джону Рокуа, творцям посередніх "Круїзу в джунглях" і "Фокусу" - "Кроляча нора" виглядає їх кращим твором.

Начо (Nacho)

Показ: Lionsgate+, Іспанія

Цей іспанський серіал про залаштунки порно-бізнеса значно відвертіший, ніж 3-и сезони американської "Двійки" чи два сезони японського "Голого режисера" (ми про нього писали). Та й ще не є вигадкою, а базується на історії життя і "творчості" знаменитого в 90-х і 2000-х роках порно-актора Начо Відаля.

8-серійний серіал (до кінця квітня в ефірі) про злети і падіння молодого хлопця з нестримним бажанням та насамовитими здібностями, окрім еротичності, виявленої великою кількістю оголених тіл обох статей і змодельованими статевими актами, кидається в очі своєю іронічністю, сарказмом, а подекуди і гротеском.

Тут секс змішаний з гумором, історичність – з фантазією, а збудження часом обламується дуже жорсткою драматичністю. Честь серіалу робить і апеляція до відомих персон кіно для дорослих, на кшталт Чиччоліни і Рокко Сіффреді, а Сіффреді і поготів - один з героїв, який і завів Відаля за ручку у світ "високого" порно.

Реклама:

Щасливчик Генк (Lucky Hank)

Показ: AMC+, США

Після революційної "Пані завкаф" – сміливого виклику токсичності ліворадикалів в кампусах Америки, тема "викладача під тиском студентів" набула певної ваги. А коли й ще роль завкафедри виконує Боб Оденкірк, майстер відмазувати мексиканську мафію ("Пуститися берега") і мочити мафію російську ("Ніхто"), то "Генк" вже виглядає золотом, ще до початку колупання його на предмет щирості. І таки так.

Хоч золото це не таке вже й блискуче і привабить "аудиторію в окулярах", здатну розгледіти блиск. Залучений прийом закадрового голосу демонструє нам героя давно розумного, і через це трохи цинічного, що зараз серед загалу не є модно. Іронія щодо сучасних студентів заштатного університету теж відсікає доволі велику, молоду аудиторію, залишаючи аудиторію з уподобаннями вікових саркастичних пікірувань і культурних страждань, в дусі "Методу Камінські".

Але "хто має розум, той зрозуміє", що рейтинг в 6,9 – не показник, коли йдеться про глас волаючого в пустелі – культура гине, на неї всім плювати! Агов, хтось чує?

Спадкоємці - 4 (Succession)

Показ: НВО, США

Хоча вийшла лише перша серія з 10 обіцяних, але вже можна з упевненністю рекомендувати для перегляду цей винахідливий шедевр сарказму, сучасне кінематографічне втілення класичної літератури Свіфта і Рабле.

Це чорне дзеркало будь-якої людини, виворотка бізнесу, політики і сімейного життя. І це треба дивитися, щоб знати про себе таке на шляху до себе кращих. Тим паче, що мова вже 4 сезони доряду йде про фінансово "кращих", про одну з найбагатших родин в США, і їх невпинні каверзи по відношенню один до одного, і відверту зневагу і хамство до всіх загалом.

Якщо еліта така, то яке ж тоді суспільство? – ніби задає це питання серіал, чиї питання й відповіді подобаються і глядачам (рейтинг 8.8), і кіноакадемікам (отримував всі можливі телевізійні призи). І це справді заворожує, як, продаючи медіа-конгломерат, власник і його діти весь час гризуться і міняють свої думки, кажуть "так", а потім "ні", об’єднуються і відразу зраджують. Тому й ідеальна, резюмуюча фраза доньки медіа-власника: "Ідея цікава... але гівняна". Жорстко і справедливо!

Рідня (Kin)

Показ: RTE One / AMC+, Ірландія, Канада, Велика Британія

Позаминулорічний 1-й сезон породив новий "Клан Сопрано", тільки ірландського розливу. Присутність Ейдана Гіллана ("Гра престолів") і Чарлі Кокса ("Шибайголова") суттєво додала глядацького успіху історії мафіозної родини, що торгує в Дубліні наркотиками і вв’язується у війну з конкурентами, виграючи її на останній секунду дебютного сезону.

2-й сезон відразу ставить родину на порозі нової війни, але зі значно сильнішим супротивником – турецькою мафією, члена родини якого герой Кокса раніше ненавмисно завалив. Багаття ще більше розпалює батько сімейства, тільки-но звільнений з вязниці, батько агресивний, безкомпромісний і цілковито безкультурний.

Ґрунтовність всій цій ситуації забезпечує маса деталей – минулі стосунки жінки одного з мафіозних синів з його братом; клінічна смерть і "воскресіння" іншого брата; викидень у героїні; галюцинації про кров з носа у героя і багато іншого. Внутрішня бомба "безбашенний батько" і зовнішня – "турки", - мусять розірватися до середини травня, коли вийде остання 8-а серія.

Священне розлучення (Sacred Divorce)

Показ: Netflix, Південна Корея

Корейське "Розлучення" є вищим проявом мелодраматизму, і, певно, не тільки серед серіалів нашої добірки. Раніше до подібних вкраплень ми не вдавалися, майже завжди, свідомо, залишаючи за межами оцінювання, скажімо, турецькі серіали. Наразі це виняток заради різноманіття.

Це не проста мелодрама, а з могутнім драматичним підґрунтям, вкрапленням звичної для дорам комедії та соціально-важливими, реалістичними моментами, "добре" відомими жінкам та чоловікам, багато років страждаючих через аб’юзивні стосунки.

Крім того, сам сюжет інтригує, бо головний герой, будучи в Південній Кореї адвокатом зі шлюборозлучних процесах, має в бекграунді життя в Німеччині, професорський ступінь в музиці і навички філігранного піаніста, що він чомусь приховує і чого навіть соромиться. Тобто доволі кричущі, з перших шпальт жовтої преси випадки розлучень – це лише частина цього 16-серійного шоу, інше – кумедне життя героя-одинака з його друзями в епіцентрі романтичних/кошмарних сцен шлюбів-на-межі-розвалу.

За межами раю (Beyond Paradise)

Показ: BBC, Велика Британія

За останній час важко згадати більш милий детектив, аніж ця сільська й елегічна подоба "Молодого Морса" та "Вбивства на пляжі". Тут є злочини, але вони не жахають і не пригнічують, бо їх розслідування і неодмінне затримання злочинця складають картину настільки ж зрозумілу і послідовну, як натюрморт.

Можливо вся справа у Хамфрі Гудмені (Кріс Маршалл), новому начальнику відділку десь в англійські глушині, який має вдачу благого і ледь не від світу цього чоловіка, що й слова кривого не скаже дружині (Саллі Бреттон), навіть якщо вона відкриває ресторан разом з колишнім нареченим, писаним красенем (Джемі Бамбер).

6-серійний міні-серіал є спін-оффом "Злочинів в раю", з якого Гудмен просто переїхав (так само, як "переїхав" і актор Бен Міллер, і так вдало створив свій детективний серіал "Професор Т"). І він продовжує концепцію "відпочинку з ненав’язливим слідкуванням за розкриванням вбивств", чий характер є не таким вже й простим, щоб заснути, і не дочекатися розв’язки. Словом, дедукція + елегія = задоволення.

На додачу запропонуємо ще трішки серіалів – кому не вистачило вище названих: американський трілеровий екшн "Нічний агент" про заколот, ниточки якого йдуть аж у Вашингтон; корейський "Кур’єр", де таксист починає перевозити духів; і класний американський музичний мок’юментері "Дейзі Джонс і Six", в якому фантастично вдало придумали групу начебто з 70-х років і виклали неіснуючу історію її існування.