Ці серіали варто подивитися у вересні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.

Нова сімка серіалів цього разу відновлює статус США, як панівної країни-виробника серіального контенту. 4 з 7 представлених продуктів – американські, 2 – шведські і лише 1 британський.

Звісно, це не показує статистику щодо виробництва у світі, а лише суб’єктивний вибір автора. Як і жанрова складова, бо так вийшло, що всі серіали мають драму в основі, хоч і розбавлену комедією, містикою чи історизмом.

"Пані завкаф" разом з "Дев’ятеро цілковитих незнайомців" виглядають в збірці найбільш гарячими серіалами. Хоч і "Втрьох" важко пропустити.

Втім, кожному своє. Вибирайте!

Пані завкаф (The Chair)

Показ: Netflix, США

Гадаю, цей 6-серійний міні-серіал варто дивитися, як заклик "help" від суспільства США. Тут до драми додана іронія, щоб кошмар в американських інститутах та їх кампусах не сприймався сухо.

І режисером запросили того, хто є дока в політичній і підлітковій сатирі – Деніела Грей Лонджіно ("Хто є Америка?", "Пен 15").

За сюжетом в інституті на посаду завідувача кафедри англійської літератури приходить жінка і до того ж корейського походження, Джі-Йон Кім (Сандра О, "Вбиваючи Єву"). Поки вона намагаючись втримати кафедру від закриття, стається скандал – один з викладачів на лекції, говорячи про фашизм, "зігує", що політично заангажовані студенти поширюють як вияв нацизму. Починається цькування вчителя і маніфестації "ні нацизму!".

Паралельно з цим з’ясовується, що студентам з американістики більше за творчість Германа Мелвілла цікавить чи справді він убив дружину. І загалом фемінізм і расові питання – ось, що треба студентам.

Сарказм досягає піку, коли в якості нового лектора вибирають Девіда Духовного... Геніально!

Привиди-3 (Ghosts)

Показ: BBC One, Велика Британія

Без зайвого мудрування творці цього комедійного серіалу продовжили все те, що було і в попередніх двох сезонах. Але саме це і хотілося любителям британського розумного і дотепного – гумору.

Сценарист Метью Бейнтон ("Ти, я і апокаліпсис"), а за сумісництвом виконавець ролі одного з духів, написав нові 6 серій походеньок "чудової вісімки" безтілесих істот з різних епох і різного соціального статусу, закритих в межах старовинного англійського дому, який вже певний час перебуває у володінні дивної парочки коханців.

З додатком історій попереднього життя духів, а також зі згуртуванням їх всіх разом у потребі допомогти хазяям, особливо зважаючи на вміння жінки-власниці бачити і чути духів, відповідно і спілкуватися з ними.

Ця неоціненна якість дає можливість одному духу дивитися шоу по телевізору, іншому допомогти встановлювати палатку, третьому виявити невідповідність у словах жінки, що намагалася обікрасти хазяїв дому... Ліричність, іронічність і містика породили 3 години радості для любителя такого поєднання.

Чепелвей (Chapelwaite)

Показ: Epix, США

Атмосфера незрозумілості – хто за всім стоїть? Це головна інтрига в цій похмурій, але простій містичній історії, що дивним чином була збільшена з коротенького оповідання Стівена Кінга "Єрусалимський лот" в 10-серійний серіал.

Все відбувається в американському закутті посеред XIX сторіччя, що передує подіям роману "Салімове лігво" в ХХ-му сторіччі, тобто з цього може вийти і більше одного сезону.

Щоб не здійснити злочинний спойлер щодо сюжету можна сказати лише банальне – чоловік з трьома дітьми приїздить до будинку, відписаний йому у спадщину померлим кузеном. Але ж Кінг – майстер дрібниць, тому тут багато деталей про героя з його пекельним дитинством і про сам будинок, в якому є проходи між стінами, схована кімната і підземний хід, немов як у "Нічній зміні".

Едріан Броуді ("Піджак") добре вписався, граючи класичного кінгівського героя, що бореться зі злом, одночасно маючи його і в своїй голові. А щоб вже повністю все було в атмосфері письменника, творці знімали в Новій Шотландії, Канаді, де у свій час екранізували "Мішок з кістками" і "Туман".

Темні лабораторії (Dark Labs)

Показ: Paramount+/Nordic, Швеція

Шведи зробили альманах з 8 короткометражок по 6-10 хвилин кожна, і випустили його у себе і в США на новому стрімінгу Paramount+ від корпорації CBS.

За песимізмом і темою – вплив технологій на людину і результати цього у близькому майбутньому. Серіал подібний до знаменитого британського "Чорного дзеркала".

Тут пропонують справді не надто світле майбуття, в якому, наприклад, чоловік, втрачаючи кохану, не шукає нову, а залишається в згенерованій штучним інтелектом дійсності; телепортаційна компанія, в результаті збою, не просто не туди, куди треба, доправляє клієнта, а розмножує його; в США безробіття зростає до 55%, через що "очікується стрімке зростання заявок на мексиканське громадянство"...

За сюжетами серіалу нас очікють можливості пересадки пам’яті і передбачення ШІ завтрашнього дня з вірогідністю 96%.

Але це не робить героїв щасливими чи хоча б добрими. Втім серіал зроблений настільки добре, наскільки може бути якісною наукова-фантастика на екрані, тільки зі страшними прогнозами в основі.

Містер Корман (Mr. Corman)

Показ: Apple TV+, США

Шоураннер, режисер, сценарист і виконавець головної ролі, Джозеф Гордон-Левітт ("Прогулянка висотою") створив шоу про розумного, але самотнього американця, який може професійно, різноманітно і весело вчити дітей в школі, але сам не здатен зробити своє життя цікавим.

Це комедія, настільки змішана з драмою, що їх не роз’єднати, як в житті. Тільки дотепніше.

Наприклад, коли мама героя звинувачує сина в антисемітизмі. "Як я можу таким бути, мамо, якщо я наполовину єврей?" – відповідає він. Всі інші сперечання героя, чи з другом, з яким він ділить квартиру, чи з рештою людей – це кулеметні черги серйозних жартів, точних життевих спостережень і підколів.

А ще у героя трапляються романтичні марення, що перетворюються на мюзикл-сцени з танцями і співами.

Все разом – згусток 25-29-хвилинних актуальних рефлексій на теми сексу, стосунків, сім’ї, науки і життя в Америці. 10-серійний серіал викладатиметься на стрімінгу Apple TV+ до початку жовтня.

Дев’ятеро цілковитих незнайомців (Nine Perfect Strangers)

Показ: HBO, США

Головна увага до серіалу – через його сценариста, Девіда Е. Келлі, прославленого як мінімум за "Велику маленьку брехню" і "Знищення". І так само, як і в них, в "...незнайомцях" теж грає Ніколь Кідман.

Її персонаж – загадкова власниця віддаленого від цивілізації зцілювального пансіонату, куди лише вона відбирає, хто може приїхати, а хто ні. Всі клієнти – з психологічними проблемами: один втратив кар’єру футболіста через зламане коліно, інший втратив сина, що вкоротив собі віку, третя переживає письменницьку кризу, четверта – не здатна контролювати агресію, бо її колись кинув чоловік і таке інше.

З часом вилазять й інші демони, але до всіх героїня Кідман знаходить підхід, бо її метод – додавання до їжі клієнтів психотропних речовин.

Психологічна драма тут переходить в трилер і навіть детектив. І з кожною серією напруга росте, адже сама героїня має вибухове минуле. "... незнайомці" зроблені по типу Агати Крісті, і їх від "10 негренят" відділяє лише факт насильницького позбавлення життя, хоч і цифра зростає, і острів присутній. Красиво й інтригуюче.

Втрьох (Threesome)

Показ: ViaPlay, Швеція

Хто наважиться зазирнути в кошмар власного минулого або ймовірного майбутнього, якщо у вас був або ви хочете секс у трьох – ласкаво просимо.

Та ласки, соррі, не буде – вісім 25-хвилинних серій цього еротично-драматичного серіалу дошкульно розкладають на складові негативний досвід: дівчина, сама провокуючи контакт з іншою дівчиною, і залучаючи до цього свого хлопця, врешті, після ночі любощів, не може справитися з ревнощами, егоїзмом і власною деструкцією – її експеримент псує її стосунки і життя.

Написаний і зрежисований всуціль жінками, серіал не можна звинуватити в сексизмі – творчині все ж знають і віддають належне, що і як працює, тому живописують жіночу істерію в усій її "красі", якою вона є – чи може бути – в подібних обставинах.

Але тут справа не у війні статей, тут не про те, "хто винний?", а про те, "як все може відбутися в такій ситуації?" (і не обов’язково так). Важкий, неприємний, болючий, але психологічно і практично достовірний, вивірений серіал, драматургійно сильний й еротично вишуканий (без натуралізму).

Кому не вистачило, можна запропонувати аргентинську кримінальну драму "Його царство" (El Reino) про безбожний розвиток і корупцію сект, або польський психологічний серіал "Відкрий очі" (Otwórz oczy) про дівчину без пам’яті, або американський детективний трилер "Правду мовлячи" (Truth Be Told) про віднайдення правди – є людина вбивцею, чи її запроторили за грати помилково.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

Вас може також зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.