Графіті Бенксі в Бородянці вкрили захисним склом. ФОТО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
13848
20 лютого 2023

Два графіті вуличного художника Бенксі в Бородянці (Київська область) вкрили захисним склом.

Про це повідомила Бородянська селищна об'єднана територіальна громада у Facebook.

Всесвітньо відомий митець в кінці минулого року створив у Бородянці дві своїх роботи. Одну – на зруйнованій будівлі котельні дитсадка "Буратіно", іншу – на спаленому російськими авіабомбами будинку № 353 по вул. Центральній.

На одній зображено дівчинку гімнастку, на іншій – хлопчика, який перемагає у дзюдо дорослого чоловіка. За мотивом останньої роботи Укрпошта нещодавно випустила нову марку.

Такими роботи Бенксі у Бородянці були раніше. Фото: @viktoriia_mrpl / Instagram

Такими роботи Бенксі у Бородянці були раніше. Фото: @viktoriia_mrpl / Instagram

Тепер обидва зображення вкриває захисне скло. Крім нього, біля робіт Бенксі також встановили  систему з датчиками руху, температури та вологості.

Такий вигляд роботи мають зараз. Фото: Бородянська селищна об'єднана територіальна громада / Facebook

Такий вигляд роботи мають зараз. Фото: Бородянська селищна об'єднана територіальна громада / Facebook

Минулого тижня, у День всіх закоханих, вуличний художник Бенксі поділився своєю новою роботою, присвяченою темі домашнього насильства. Однак вона простояла близько доби, а потім комунальники прибрали фрагмент роботи. Також малюнок вкрили склом і огородили стрічкою. 

У грудні минулого року роботу Бенксі в Гостомелі спіткала ще драматичніша доля – зловмисники намагалися зрізати його серед білого дня. Серед "викрадачів Бенксі" був український митець із Черкас Олександр Дувінський. Він твердить, що його участь у зрізанні графіті – це не перфоманс, а порятунок.

У січні 2023-го прокуратура повідомила про підозру киянину, який демонтував зі стіни будинку у Гостомелі графіті художника Бенксі "Жінка в протигазі".

Читайте також: Бенксі продає 50 унікальних робіт на підтримку України


Реклама:


 2927
КУЛЬТУРА

Маріупольська камерна філармонія відкрила сезон у Києві – оркестрантам аплодували стоячи

Ганна Щокань
 3425
Суспільство

Дозвольте дитині "постріляти": чому важливо давати малечі бавитися у війну і коли гру варто зупиняти

Марія Думич
 3019
КУЛЬТУРА

Революція Гідності в мистецтві: які твори можуть залишитись “у вічності” і про що вони розповідатимуть

Ганна Щокань

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Маріупольська камерна філармонія відкрила сезон у Києві – оркестрантам аплодували стоячи

Ганна Щокань
Самиця не стає на лапи: зоозахисники рятують хворих левів з Київщини. ФОТО
Київський політех, КНУ та Сумський державний: які виші увійшли до десятки найкращих в Україні
Збирала гроші на "транспортування тіла дитини": на Рівненщині судитимуть шахрайку
Українські полярники показали "цвітіння" снігу в Антарктиді. ФОТО
Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Оленою Гончарук
Суспільство

Дозвольте дитині "постріляти": чому важливо давати малечі бавитися у війну і коли гру варто зупиняти

Марія Думич
КУЛЬТУРА

Революція Гідності в мистецтві: які твори можуть залишитись “у вічності” і про що вони розповідатимуть

Ганна Щокань