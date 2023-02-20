Графіті Бенксі в Бородянці вкрили захисним склом. ФОТО

Два графіті вуличного художника Бенксі в Бородянці (Київська область) вкрили захисним склом.

Про це повідомила Бородянська селищна об'єднана територіальна громада у Facebook.

Всесвітньо відомий митець в кінці минулого року створив у Бородянці дві своїх роботи. Одну – на зруйнованій будівлі котельні дитсадка "Буратіно", іншу – на спаленому російськими авіабомбами будинку № 353 по вул. Центральній.

На одній зображено дівчинку гімнастку, на іншій – хлопчика, який перемагає у дзюдо дорослого чоловіка. За мотивом останньої роботи Укрпошта нещодавно випустила нову марку.

Такими роботи Бенксі у Бородянці були раніше. Фото: @viktoriia_mrpl / Instagram

Такими роботи Бенксі у Бородянці були раніше. Фото: @viktoriia_mrpl / Instagram

Тепер обидва зображення вкриває захисне скло. Крім нього, біля робіт Бенксі також встановили систему з датчиками руху, температури та вологості.

Такий вигляд роботи мають зараз. Фото: Бородянська селищна об'єднана територіальна громада / Facebook

Такий вигляд роботи мають зараз. Фото: Бородянська селищна об'єднана територіальна громада / Facebook

Минулого тижня, у День всіх закоханих, вуличний художник Бенксі поділився своєю новою роботою, присвяченою темі домашнього насильства. Однак вона простояла близько доби, а потім комунальники прибрали фрагмент роботи. Також малюнок вкрили склом і огородили стрічкою.

У грудні минулого року роботу Бенксі в Гостомелі спіткала ще драматичніша доля – зловмисники намагалися зрізати його серед білого дня. Серед "викрадачів Бенксі" був український митець із Черкас Олександр Дувінський. Він твердить, що його участь у зрізанні графіті – це не перфоманс, а порятунок.

У січні 2023-го прокуратура повідомила про підозру киянину, який демонтував зі стіни будинку у Гостомелі графіті художника Бенксі "Жінка в протигазі".