УКФ не зможе цьогоріч повноцінно фінансувати культурно-мистецькі проєкти

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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14 квітня 2023

Український культурний фонд повідомив, що цьогоріч йому не вистачає коштів на фінансування культурно-мистецьких проєктів.

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Про це йдеться в повідомленні у офіційному Facebook УКФ.

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"Станом на початок квітня 2023 року в розпорядженні УКФ є кошти у сумі 7 мільйонів гривень. Їх вистачає, аби на 50% профінансувати проєкти лише за інклюзивною програмою "Культура без бар'єрів". Додаткового фінансування на інші програми у травні-червні не передбачено", – повідомили в УКФ.

Там повідомили, що через це не можуть розпочати підписання грантових угод із переможцями та поетапне фінансування культурно-мистецьких проєктів.

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Український культурний фонд нагадав, що відповідно до плану виділення бюджетних коштів, який надійшов від Міністерства культури та інформаційної політики, фінансування проєктів УКФ має розпочатися у липні 2023 року, а стипендій – у жовтні 2023 року. Також в УКФ зазначили, що зауваження від інституції, що базувалися на шестирічному досвіді реалізації проєктів, не були взяті МКІП до уваги.

У зв'язку з цим УКФ закликав Міністерство фінансів і Мінкульт переглянути план виділення бюджетних коштів та розпочати фінансування, як було заплановано у проєкті кошторису від початку травня.

Український культурний фонд був створений у 2017 році для сприяння розвитку культури, забезпечення широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції культури у світовий простір.

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Тоді було закріплено, що керувати Фондом буде наглядова рада і дирекція. Рада буде складатися з восьми людей: двох із них призначає президент, двох – Міністерство культури, двох – заклади культури, ще двох – громадські об’єднання і голова фонду.

У травні 2021 року довкола УКФ розгорівся публічний скандал. Тоді культурні діячі написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, міністру культури Олександру Ткаченку та прем'єрміністру Денису Шмигалю, в якому звинуватили Наглядову раду УКФ в ручному управлінні.

11 червня 2021 року Олександр Ткаченко призначив Владислава Берковського виконавчим директором Українського культурного фонду.

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