Без Куркова. Міжнародна Букерівська премія 2023 оголосила шортліст

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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19 квітня 2023

У вівторок, 18 квітня, на Лондонському книжковому ярмарку оголосили шортліст Міжнародної Букерівської премії за 2023 рік.

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Також список із шести назв книжок з'явився на офіційному сайті премії.

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Фіналістів Міжнародної Букерівської премії 2023 оголосила член журі, французько-марокканська письменниця Лейла Слімані.

До шортліста увійшло шість книг. Фото: The Booker Prize

Короткий список Міжнародної Букерівської премії 2023:

  • Still Born ("Все ще народжений") Ґвадалупе Неттель (Мексика), переклад Розалінд Гарві
  • Standing Heavy ("Важко встоюючи") GauZ’ (Кот-д’Івуар), переклад Френк Вінн
  • Time Shelter ("Прихисток часу") Георгі Господинов (Болгарія), переклад Анджела Родель
  • The Gospel According to the New World ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде (Франція), переклад Річард Філкокс
  • Whale ("Кит") Чон Мен Кван (Південна Корея), переклад Чі Янг Кім
  • Boulder ("Валун") Єва Бальтасар (Іспанія), переклад Джулія Санчес

Роману українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" у перекладі англійською Рубена Вуллі, що увійшов до лонгліста Міжнародної Букерівської премії 2023, пройти до числа фіналістів не вдалося.

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Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Вручається щороку за найкращі художні твори, перекладені англійською мовою.

Лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2022 року стала індійська письменниця Гітанджалі Шрі за роман "Могила з піску" (Tomb of Sand).

Цьогорічний лауреат стане відомий під час церемонії в Лондоні 23 травня.

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