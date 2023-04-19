Без Куркова. Міжнародна Букерівська премія 2023 оголосила шортліст

У вівторок, 18 квітня, на Лондонському книжковому ярмарку оголосили шортліст Міжнародної Букерівської премії за 2023 рік.

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Також список із шести назв книжок з'явився на офіційному сайті премії.

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Фіналістів Міжнародної Букерівської премії 2023 оголосила член журі, французько-марокканська письменниця Лейла Слімані.

До шортліста увійшло шість книг. Фото: The Booker Prize

Короткий список Міжнародної Букерівської премії 2023:

Still Born ("Все ще народжений") Ґвадалупе Неттель (Мексика), переклад Розалінд Гарві

Standing Heavy ("Важко встоюючи") GauZ’ (Кот-д’Івуар), переклад Френк Вінн

Time Shelter ("Прихисток часу") Георгі Господинов (Болгарія), переклад Анджела Родель

The Gospel According to the New World ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде (Франція), переклад Річард Філкокс

Whale ("Кит") Чон Мен Кван (Південна Корея), переклад Чі Янг Кім

Boulder ("Валун") Єва Бальтасар (Іспанія), переклад Джулія Санчес

Роману українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" у перекладі англійською Рубена Вуллі, що увійшов до лонгліста Міжнародної Букерівської премії 2023, пройти до числа фіналістів не вдалося.

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Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Вручається щороку за найкращі художні твори, перекладені англійською мовою.

Лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2022 року стала індійська письменниця Гітанджалі Шрі за роман "Могила з піску" (Tomb of Sand).

Цьогорічний лауреат стане відомий під час церемонії в Лондоні 23 травня.