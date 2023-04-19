Без Куркова. Міжнародна Букерівська премія 2023 оголосила шортліст

У вівторок, 18 квітня, на Лондонському книжковому ярмарку оголосили шортліст Міжнародної Букерівської премії за 2023 рік.
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Також список із шести назв книжок з'явився на офіційному сайті премії.
Фіналістів Міжнародної Букерівської премії 2023 оголосила член журі, французько-марокканська письменниця Лейла Слімані.
|До шортліста увійшло шість книг. Фото: The Booker Prize
Короткий список Міжнародної Букерівської премії 2023:
- Still Born ("Все ще народжений") Ґвадалупе Неттель (Мексика), переклад Розалінд Гарві
- Standing Heavy ("Важко встоюючи") GauZ’ (Кот-д’Івуар), переклад Френк Вінн
- Time Shelter ("Прихисток часу") Георгі Господинов (Болгарія), переклад Анджела Родель
- The Gospel According to the New World ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде (Франція), переклад Річард Філкокс
- Whale ("Кит") Чон Мен Кван (Південна Корея), переклад Чі Янг Кім
- Boulder ("Валун") Єва Бальтасар (Іспанія), переклад Джулія Санчес
Роману українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" у перекладі англійською Рубена Вуллі, що увійшов до лонгліста Міжнародної Букерівської премії 2023, пройти до числа фіналістів не вдалося.
Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Вручається щороку за найкращі художні твори, перекладені англійською мовою.
Лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2022 року стала індійська письменниця Гітанджалі Шрі за роман "Могила з піску" (Tomb of Sand).
Цьогорічний лауреат стане відомий під час церемонії в Лондоні 23 травня.
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