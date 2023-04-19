Фільм "Люксембург, Люксембург" став лідером за зборами в перший вікенд прокату

Фільм "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча, що вийшов у прокат 13 квітня, показав другий найкращий старт серед українських проєктів за період з початку повномасштабного вторгнення. Також комедійна драма стала лідером за результатами кінопрокатного вікенду.

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Як повідомили творці стрічки, за перший вікенд прокату (включаючи понеділок) її переглянуло понад 36,400 глядачів. Касові збори склали 5,59 млн гривень.

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Хоча у свій перший прокатний вікенд "Люксембург, Люксембург" показав найкращий результат, цього не вистачило, щоб обійти нинішнього лідера – анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня". Вона за перший вікенд зібрала 24,9 млн гривень.

На третьому місці наразі знаходиться драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука – касові збори цього фільму за перші чотири дні прокату склали 2,4 млн гривень.

Фільм "Люксембург, Люксембург" – друга повнометражна робота українського режисера Антоніо Лукіча, добре відомого глядачам за комедією "Мої думки тихі". Він розповідає про двох братів-близнюків, які дізнаються про хворобу давно зниклого батька та вирушають його шукати до Європи. Головних героїв на екрані втілили Аміл та Раміл Насірови, учасники відомого гурту "Курган і Agregat".

Також у другому повному метрі Лукіча знялися Наталія Гнітій, Людмила Саченко, Віктор Драпіковський, Доріс Майданюк, Карина Черчевич та інші. Крім того, на екрані можна побачити батька Аміла та Раміла Вазіфа.

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Зйомки стрічки відбувались у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. Монтували фільм вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Світова прем'єра фільму "Люксембург, Люксембург" на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Він був представлений у програмі "Горизонти".

Лукіч і брати Насірови у Венеції. Фото: @laurentkoffel

Перший український показ стрічки Лукіча відбувся у Близнюках – рідному селищі братів Насірових.

Також після прем'єри у Києві команда вирушила в тур містами України: вже відвідали Лубни, Полтаву, Харків, Одесу, попереду Кам'янець-Подільський, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород.