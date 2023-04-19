Фільм "Люксембург, Люксембург" став лідером за зборами в перший вікенд прокату

Фільм "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча, що вийшов у прокат 13 квітня, показав другий найкращий старт серед українських проєктів за період з початку повномасштабного вторгнення. Також комедійна драма стала лідером за результатами кінопрокатного вікенду.

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Як повідомили творці стрічки, за перший вікенд прокату (включаючи понеділок) її переглянуло понад 36,400 глядачів. Касові збори склали 5,59 млн гривень.

Хоча у свій перший прокатний вікенд "Люксембург, Люксембург" показав найкращий результат, цього не вистачило, щоб обійти нинішнього лідера – анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня". Вона за перший вікенд зібрала 24,9 млн гривень.

На третьому місці наразі знаходиться драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука – касові збори цього фільму за перші чотири дні прокату склали 2,4 млн гривень.

Фільм "Люксембург, Люксембург" – друга повнометражна робота українського режисера Антоніо Лукіча, добре відомого глядачам за комедією "Мої думки тихі". Він розповідає про двох братів-близнюків, які дізнаються про хворобу давно зниклого батька та вирушають його шукати до Європи. Головних героїв на екрані втілили Аміл та Раміл Насірови, учасники відомого гурту "Курган і Agregat".

Також у другому повному метрі Лукіча знялися Наталія Гнітій, Людмила Саченко, Віктор Драпіковський, Доріс Майданюк, Карина Черчевич та інші. Крім того, на екрані можна побачити батька Аміла та Раміла Вазіфа.

Зйомки стрічки відбувались у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. Монтували фільм вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Світова прем'єра фільму "Люксембург, Люксембург" на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Він був представлений у програмі "Горизонти".

Лукіч і брати Насірови у Венеції. Фото: @laurentkoffel

Перший український показ стрічки Лукіча відбувся у Близнюках – рідному селищі братів Насірових.

Також після прем'єри у Києві команда вирушила в тур містами України: вже відвідали Лубни, Полтаву, Харків, Одесу, попереду Кам'янець-Подільський, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород.