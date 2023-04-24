Оголошено фіналістів премії Drahomán Prize 2022

У понеділок, 24 квітня, оголосили короткий список номінантів на здобуття премії для перекладачів з української мови на мови світу Drahomán Prize за 2022 рік.

Про це повідомив Український інститут книги.

Фіналістами премії Drahomán Prize 2022 стали:

Марко Андрейчик (США). Номінований із перекладом роману Володимира Рафеєнка "Мондеґрін. Пісні про смерть і любов" (Meridian Czernowitz, 2019).

Номінований із перекладом роману Володимира Рафеєнка "Мондеґрін. Пісні про смерть і любов" (Meridian Czernowitz, 2019). Ірина Дмитришин (Франція). Номінована з перекладом роману Сергія Жадана "Інтернат" (Meridian Czernowitz, 2017).

Номінована з перекладом роману Сергія Жадана "Інтернат" (Meridian Czernowitz, 2017). Райна Христова Камберова (Болгарія). Номінована з перекладом роману Любка Дереша "Культ" (Кальварія, 2001).

Разом із переліком фіналістів Капітула премії також оголосила ім'я володарки Спеціальної відзнаки. Нагороду отримає перекладачка з української на італійську, дослідниця літератури Центральної та Східної Європи Джованна Броджі "за особливий внесок у переклад і промоцію української літератури, а також у розвиток українознавчих студій в Італії".

Фото: Kevin Fuchs

Премія Drahomán Prize, що вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном, була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Першою лауреаткою премії стала німецька перекладачка Клаудія Дате. У 2021 році її отримав польський перекладач Богдан Задура.

Ім’я лауреата премії Drahomán Prize 2022 оголосять під час урочистої церемонії, яка відбудеться у межах Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві (25-28 травня 2023 року).