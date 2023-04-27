"Рятувала експонати в окупації": колеги згадують директорку музею в Куп'янську, яка загинула від обстрілу РФ

25 квітня Росія обстріляла ракетами Куп'янський краєзнавчий музей у Харківській області.

На своєму робочому місці загинули директорка Ірина Осадча та співробітниця музею Олена Водоп’янова.

Трагічну звістку повідомили у Департаменті культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, а також обласній військовій адміністрації.

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"Ірина Анатоліївна за час перебування на посаді директора зробила все, щоб музей став одним з кращих на Харківщині.

Після звільнення Куп’янська продовжила роботу з рятування нашої культурної спадщини. До останньої миті дбала про музей та його колектив", – розповіли про директорку.

Ірина Осадча працювала директоркою музею понад 10 років. Фото з соцмереж

Колеги музейниці вшановують її пам’ять спогадами у соцмережах.

Експертка Українського культурного фонду Наталія Буйнова розповіла, як Ірина Осадча допомагала рятувати експонати під час окупації Харківщини.

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"Під час окупації їй вдалося заховати цінні експонати, особливо українські стародавні сорочки у різних людей. Ви тільки уявіть цей жах і рівень ризику: по місту, домовлятися про збереження експонатів.

Я вважаю, що це є приклад героїзму у сфері культурної спадщини, музейної справи і просто як громадянки", – написала жінка.

За словами Наталії, Ірина загинула на робочому місці – під час влучання ракети вона була у своєму кабінеті.

"Твоя мама була неймовірною людиною без перебільшень!" – звернулась Наталія до доньки загиблої.

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Куп'янський краєзнавчий музей після обстрілу. Фото: ДСНС

Ірина Осадча працювала директоркою музею понад 10 років.

"Під її керівництвом музей був одним з кращих на Харківщині, це був осередок культурного життя Куп'янська. Колектив займався проєктним менеджментом і завдяки виграним грантам активно розвивався", – пригадала музейниця з Харкова Ольга Сошникова.

Під час повномаштабного вторгнення Куп'янськ майже відразу окупували росіяни – аж до контрнаступу Сил Оборони та деокупації у вересні 2022 року.

"Ірина Анатоліївна робила все можливе, щоб врятувати музейні предмети. Після звільнення продовжила цю важливу роботу з рятування нашої культурної спадщини.

До останньої миті, як справжній директор, дбала про життя своїх співробітників. Царство небесне пані Ірині. Вічна світла пам'ять. Співчуття рідним, близьким, друзям і всьому музейному товариству України", – написала Ольга.

Нагадаємо, 25 квітня Росія зруйнувала ракетою С-300 будівлю Куп’янського краєзнавчого музею. Внаслідок удару загинули дві жінки віком 54 та 57 років.

10 людей були поранені, і чотирьох з них госпіталізували. Тієї доби під вогнем ворога також опинилися щонайменше 17 населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області.

Раніше під час оборони держави загинув соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен.

Також на фронті загинув український музикант і диригент Костянтин Старовицький.