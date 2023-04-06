Харківський літмузей номіновано на премію Webby Awards

Харківський літературний музей та створений ним проект "Віртуальний ЛітМузей" потрапили до п'ятірки номінантів премії Webby Awards. Нею щорічно відзначають найкращих творців Інтернет-контенту.

Цією новиною Харківський літмузей поділився у своєму Facebook.

"Онлайн платформа "Віртуальний ЛітМузей" – в пʼятірці найкращих в світі в категорії Apps, dApps and Software - Art, Culture, and Events", – йдеться в повідомленні музею.

Скріншот з сайту webbyawards.com

Проект літмузею та ще чотири номінанти були відібрані з майже 14 тисяч претендентів.

Команда харківського музею змагається за дві нагороди: Webby та Webby People's Voice. Лауреатів першої визначають представники Академії, а другої обирають на онлайн-голосуванні (до нього долучитися можна тут).

"Зараз наступний етап конкурсу, і він для нас дуже важливий. …Ми дуже просимо приєднатися до голосування та робити репости, адже Харківський ЛітМузей заслуговує на перемогу! А з вашими голосами у нас є всі шанси!" – написали в музеї.

"Віртуальний ЛітМузей" – проєкт, створений співробітницею музею Лідією Калашниковою за підтримки Українського культурного фонду. Над ним працювала команда харківських IT-фахівців та візуалізаторів під керівництвом Олексія Булата. Завантажити онлайн-платформу можна на App Store та Google Play.

Це точна копія проекту майбутньої реконструкції інституції. Вона ще не розпочалася, а користувачі додатку вже мають можливість відвідати майбутні приміщення літмузею.

"Головною особливістю нашого додатку є можливість не тільки переглядати експозиції, а й взаємодіяти з ними. Ми використовуємо аудіо, відео, анімацію та елементи комп'ютерних ігор для оформлення онлайн-виставок", – йдеться в описі платформи.

Так виглядатиме відбудований Харківський Літмузей. Фото: drozdov-partners.com

Хто ще претендує на Webby Awards 2023?

Webby Awards – щорічна премія, яка з 1996 року відзначає досягнення в різних категоріях Інтернет-контенту: цифрових медіа, сайтів, реклами та маркетингу, мобільних застосунків та відеоконтенту. Її організатор - Міжнародна академія цифрових мистецтв і наук. Переможців обирає журі, що складається з експертів та новаторів в різних галузей.

Webby Awards

Цього року на премію було подано близько 14 тисяч заявок з 70 країн світу. Серед номінантів опинилися музиканти Гаррі Стайлз, який знявся у рекламі AirPods, Doja Cat та її ролик для мексиканської піци Taco Bell, концерт з технологією віртуальної реальності виконавиці Megan Thee Stallion, акторський склад популярного серіалу "Тед Лассо" та інші.

Найбільшу кількість номінацій Webby Awards 2023 отримали: Apple - 22, MTV - 15, National Geographic і Netflix - по 14.

Переможці в усіх номінаціях будуть оголошені 25 квітня.